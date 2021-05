Beursblik: geen grote verrassingen bij B&S Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft een solide eerste kwartaal achter de rug. Dit concludeerden analisten van Morgan Stanley, nadat B&S voorbeurs met een update kwam. De resultaten waren in lijn met de verwachtingen van de analisten en B&S bracht geen wijziging in de outlook aan. De omzet daalde met 5,9 procent, maar autonoom was dit 7,2 procent, of 3,6 procent tegen constante wisselkoersen, aldus de zakenbank. "De financiële positie van B&S blijft stabiel met een aanhoudende focus op het werkkapitaal en een solide liquiditeit", aldus de bank. Morgan Stanley heeft een Onderwogen advies op B&S met een koersdoel van 7,00 euro. Het aandeel sloot vrijdag op 8,95 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

