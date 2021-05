Beursblik: ING verhoogt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vrijdag het koersdoel voor Prosus verhoogd van 115,00 naar 120,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Marc Hesselink merkte op dat Prosus twee procentpunt van zijn belang in Tencent heeft verkocht begin april. Daarmee daalt de bijdrage van Tencent aan de intrinsieke waarde van Prosus van 83 tot 78 procent. Sinds Hesselink het aandeel begon te volgen in december vorig jaar, steeg de korting op het aandeel van 30 tot 40 procent. "In het licht van de goede outlook voor de bedrijven in de portefeuille van Prosus en de hoge korting op het aandeel, handhaven we het koopadvies", aldus Hesselink. Het koersdoel werd verhoogd door de hogere waardering van belangen in Tencent en Delivery Hero. Het aandeel Prosus leverde vrijdagochtend 0,4 procent in op 87,75 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.