Beduidend meer omzet en resultaat voor Hunter Douglas

Beeld: Hunter Douglas

(ABM FN-Dow Jones) Hunter Douglas heeft in de eerst drie maanden van 2021 de omzet en resultaat flink zien stijgen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van de fabrikant van Luxaflex. De omzet steeg met 25,9 procent naar 1.052,2 miljoen dollar. De volumes liepen met 22,5 procent op en wisselkoersen hadden op de omzet een positief resultaat van 3,4 procent. "De omzetstijging weerspiegelt een, als gevolg van de COVID-19 crisis, ongewoon sterke

vraag naar producten op het gebied van woninginrichting, met name in Noord-Amerika

en Europa; inclusief de hoge orderportefeuille van het vierde kwartaal van 2020", aldus Hunter Douglas in een begeleidend commentaar. De EBITDA steeg van 88,1 miljoen dollar naar 182,5 miljoen dollar. De nettowinst ging van 38,6 miljoen naar 108,6 miljoen dollar. De operationele kasstroom was afgelopen kwartaal 37,7 miljoen dollar negatief. Een jaar eerder was dit 5,2 miljoen dollar negatief. Outlook Het bedrijf is voorzichtig optimistisch, afhankelijk van "de ontwikkeling van de COVID-19 crisis en een verwachte normalisatie van de consumentenvraag". ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

