Aandeel ALMUNDA PRO NV AEX:AMUND.NL, NL0010696704

Almunda pro boekte in de eerste zes maanden van 2021 een 4 procent hogere omzet van 6,9 miljoen euro en een terugkerende EBITDA van 1,1 miljoen euro, in vergelijking met 0,5 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een winst van 0,6 miljoen euro, tegen 0,3 miljoen euro een jaar eerder. De winst per aandeel steeg van 2,2 naar 5,2 eurocent.Deze sterke verbetering is volgens het bedrijf het resultaat van een hogere productiviteit. Het resultaat werd daarentegen juist gedrukt door een eenmalige last van 0,2 miljoen euro. Exclusief deze last verdiende Novisource 6,1 eurocent per aandeel.Almunda pro is voor de tweede jaarhelft positief gestemd. Het bedrijf verwacht dat de resultaatsverbetering in de tweede helft van het jaar zal doorzetten. Almunda pro voorziet nog altijd een terugkerend EBITDA van 1,9 miljoen euro in 2021.60% belang PIDZPIDZ is het grootste zorgbemiddelingsbureau voor zelfstandige professionals in Nederland. Hetbedrijf brengt vraag en aanbod naar zelfstandige zorgprofessionals bij elkaar en speelt in op tweebelangrijke trends: de toenemende vraag naar zorgprofessionals en de flexibilisering van dearbeidsmarkt. PIDZ heeft een landelijke dekking met dertien vestigingen (deels via franchise) en ismet name actief in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, verpleging,verzorging en thuiszorg. Bij het platform zijn ruim 6.000 zelfstandigen in de zorg aangesloten vanwie een groot deel zich elke dag inzet bij diverse zorginstellingen.PIDZ is de afgelopen vijf jaar sterk gegroeid. De omzet steeg in die periode van 1,8 miljoen euronaar 8,9 miljoen euro en het bedrijfsresultaat (afgemeten aan EBITDA) groeide van 0,4 miljoeneuro tot 3,2 miljoen euro in 2020. Daarbij wordt opgemerkt dat de groei van PIDZ in 2020 werdgedrukt door de effecten van de COVID-19 maatregelen. Voor 2021 en daarna verwacht PIDZeen verdere groei van de omzet en het bedrijfsresultaat te realiseren. Voor meer informatie wordtverwezen naar de website: www.almunda.nl. Directie en Raad van Commissarissen zijn positief over de belangname. Met deze stap wordt denagestreefde schaalvergroting gerealiseerd en wordt een onderneming toegevoegd in eenaantrekkelijke markt (gezondheidszorg) met een duidelijk groeiprofiel. Voor aandeelhouders is vanbelang dat een duidelijk positieve invloed op winst per aandeel en eigen vermogen per aandeelwordt verwacht.De transactie zal waarschijnlijk begin 2022 worden geëffectueerd.flinke resultaten verbetering in 2022 zal in koers en dividend naar boven moeten komen in 2022succes.