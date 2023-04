Verdubbeling jaaromzet voor Almunda

(ABM FN-Dow Jones) Almunda Professionals heeft over 2022 de omzet bijna zien verdubbelen. Dit meldde het voormalige Novisource vrijdag.

Almunda boekte over 2022 een omzet van 26,2 miljoen euro tegen 13,5 miljoen euro een jaar eerder.

De onderneming schreef de groei opnieuw toe aan de overname van zorgplatform PIDZ op 5 januari 2022.

Het EBITDA-resultaat nam in 2022 toe van 1,9 tot 6,5 miljoen euro, een stijging van 242 procent. Daarvan komt het leeuwendeel voor rekening van PIDZ.

De EBITA kwam in 2022 uit op 5,9 miljoen tegen 1,6 miljoen een jaar eerder en het EBIT-resultaat bedroeg 1,7 miljoen euro bij een nettowinst van 0,3 miljoen euro.



Binnen Almunda bleek Novisource de omzet met 12 procent te hebben zien dalen tot 11,9 miljoen euro, terwijl de EBITDA daalde van 1,9 naar 1,6 miljoen euro. Novisource had last van de krappe arbeidsmarkt.

De omzet van PIDZ steeg in 2022 van 11,5 tot 14,3 miljoen euro. Hoewel de omstandigheden gedurende het jaar verbeterden, had PIDZ ook in 2022 nog last van corona. Het aantal aangesloten actieve zzp'ers nam in 2022 met 27 procent toe. Het EBITDA-resultaat van PIDZ over 2022 bedroeg 5,4 miljoen euro.

Dividend

Almunda stelde een dividendverhoging voor van 0,05 naar 0,06 euro per aandeel. Dit dividend kan naar keuze worden opgenomen in aandelen. De verhouding is vastgesteld op één nieuw aandeel per 19 bestaande aandelen.



Outlook

Almunda verwacht voor het lopende boekjaar 2023 een "gezonde" groei, zonder substantiële bijzondere lasten.

Almunda overweegt verder om het 70 procentsbelang in ICE Interim, actief op het gebied van detachering van consultants in de utility sector, van Value8 over te nemen.