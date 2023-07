Almunda Professionals keert keuzedividend uit Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Almunda Professionals keert een keuzedividend uit van 0,06 euro per gewoon aandeel, in overeenstemming met het besluit op de aandeelhoudersvergadering van 27 juni 2023. Dit maakt Almunda donderdagochtend bekend. De aandeelhouder kan kiezen voor een dividend in contanten, of een uitkering van 1 aandeel Almunda per 19 bestaande aandelen Almunda. Almunda noteert op 10 juli ex-dividend. De keuzeperiode start op 12 juli en eindigt op 26 juli. Het dividend zal betaalbaar zijn per 31 juli 2023. Bron: ABM Financial News

