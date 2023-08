Almunda neemt ICE Interim over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Almunda Professionals neemt een groot belang in ICE Interim over van Value8. Dit werd donderdag bekend. De overname betreft een belang van 70 procent, dat Value8 in september 2022 kocht, en waarvan het toen al zei dit belang te willen inbrengen bij Almunda, waarin Value8 ook een belang heeft, destijds van iets meer dan 49 procent. "Almunda Professionals verwacht dat de overname van ICE positief zal bijdragen aan de winst per aandeel en de verdere groei van Almunda Professionals", zei het bedrijf in een toelichting. De overnameprijs komt uit op 1,6 miljoen euro, waarvan de helft in aandelen A Almunda Professionals wordt uitgekeerd. Deze aandelen zijn niet beursgenoteerd. "De emissie van de aandelen A geschiedt tegen een koers van 1,20 euro per aandeel ex-dividend, hetgeen correspondeert met 1,26 euro per aandeel cum dividend", aldus Almunda. Hierdoor stijgt het aantal uitstaande aandelen met 666.667 stuks. Van de overnameprijs heeft 0,2 miljoen euro betrekking op rentekosten en kosten die verband houden met de oorspronkelijke verwerving, zei het bedrijf. ICE is een zakelijke dienstverlener en levert consultants aan de utility-sector, met ruim 70 werknemers in dienst. Het bedrijf behaalde in 2022 een bedrijfsresultaat van ruim 1 miljoen euro op een omzet van 7,6 miljoen euro. ICE verwacht voor 2023 wederom een gezonde groei van omzet en resultaat te kunnen realiseren. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.