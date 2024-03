Meer omzet voor Almunda Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Almunda Professionals heeft in 2023 meer omzet behaald. Dit bleek woensdag uit voorlopige cijfers van de smallcap. De omzet steeg van 26,3 miljoen naar 27,5 miljoen euro. Tegenover de omzetgroei bij PIDZ en de eerste omzetbijdrage gedurende vier maanden voor ICE, stond een omzetdaling bij Novisource. De EBITDA van Almunda daalde in 2023 van 6,5 miljoen euro naar 5,0 miljoen euro. De winst voor rentelasten en belastingen, de EBIT, kwam net als in 2022 uit op 1,8 miljoen euro. Het bedrijf kwalificeerde 2023 zelf als een transitiejaar. Almunda is positief gestemd voor 2024. "Op grond van de aanhoudende vraag naar zorgprofessionals, de kansen door de energietransitie en het herstelplan bij Novisource verwachten we dat Almunda Professionals in 2024 een gezonde groei zal kunnen doormaken", aldus het bedrijf. Het aandeel Almunda handelde woensdag op 1,33 euro. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.