Almunda legt fundament voor herstel in derde kwartaal

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Almunda Professionals heeft in het derde kwartaal 2023 een herstelbeweging ingezet. Dit maakte het in Amsterdam genoteerde bedrijf maandagochtend bekend. In de eerste helft van 2023 werd een lagere omzet van 12,1 miljoen euro geboekt. Dat was 12,9 miljoen euro in de eerste helft van 2022. De EBITDA kwam, door teruggang bij Novisource, 1,3 miljoen euro lager uit op 2,3 miljoen euro. Bij PIDZ wordt, bij een stijgende omzet, fors geïnvesteerd in organisatie en ICT, aldus Almunda maandag. Als gevolg daarvan zal de EBITDA van PIDZ naar verwachting op een met 2022 vergelijkbaar niveau uitkomen. Bij Novisource is het nieuwe managementteam er volgens Almunda in geslaagd de bezettingsgraad te verhogen. Novisource streeft ernaar in 2024 het groeitraject te hervatten. Tenslotte draagt ICE, dat consultants levert voor nutsbedrijven, sinds het derde kwartaal bij aan de omzet en het resultaat. Almunda is overtuigd van het groeiperspectief voor 2024 en daarna. Bron: ABM Financial News

