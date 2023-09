Minder omzet en winst voor Almunda Professionals Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Almunda Professionals heeft in de eerste helft van het jaar minder omzet en resultaat geboekt. Dit maakte het voormalige Novisource dinsdagochtend bekend. De omzet daalde van 12,9 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2022 naar 12,1 miljoen euro afgelopen halfjaar. En de EBITDA nam af van 3,6 naar 2,3 miljoen euro. De winst per aandeel, gecorrigeerd voor amortisatie, kwam uit op 5,9 eurocent per aandeel. Onderdeel PIDZ boekte een omzetgroei van 11 procent in de eerste jaarhelft, waarbij de kosten voor verbeteringen aan een platform voor 0,6 miljoen euro drukten op het bedrijfsresultaat, aldus Almunda. Het bedrijf beschouwt 2023 als een overgangsjaar, maar de tweede jaarhelft zal volgens Almunda beter zijn dan de eerste zes maanden. Voor heel 2023 rekent Almunda op een hogere omzet dan in 2022. Hieraan zal ook het in augustus overgenomen ICE Interim bijdragen. Over de winstontwikkeling wilde het bedrijf geen uitspraken doen vanwege de extra lasten die betrekking hebben op IT-investeringen in het platform en de hogere rentelasten. Bron: ABM Financial News

