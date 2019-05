Nokia « Terug naar discussie overzicht

FD vandaag:





5G-bouwer Nokia kan niet profiteren van tegenwind bij concurrent Huawei



Nokia NOKIA€4,32-- verkeert in zwaar weer. De Finse netwerkreus bracht eind april rode kwartaalcijfers naar buiten en lijkt daar maar niet van te kunnen herstellen. Sussende geluiden over een hoofdrol in de wereldwijde 5G-uitrol ten spijt, beleggers lijken weinig vertrouwen in de Finnen te hebben. Als de koers op het huidige tempo verder daalt, komt die gevaarlijk dicht in de buurt van het dieptepunt in 2012.



Dat is contra-intuïtief. Nokia zette in 2014 vol in op de bouw van zendmasten voor mobiel telefoonverkeer en het onderhoud daarvan. Die activiteiten zijn nu goed voor bijna 80% van de omzet van Nokia. Daarmee werd het een directe concurrent van Ericsson ERIC$9,31+1,20% en het inmiddels omstreden Huawei, dat er in Europa en de Verenigde Staten van wordt verdacht voor de Chinese overheid te spioneren.



Dat heeft in Australië, Nieuw-Zeeland en Japan al geleid tot een algeheel verbod op Huawei. Met de Chinese concurrent in diskrediet, blijven in Europa enkel Nokia en Ericsson over als bouwers van nieuwe 5G-infrastructuur. Daarmee zouden de cijfers, of in elk geval de koersen van Nokia er kerngezond uit moeten zien. Beleggers denken daar anders over.

Kwartaalverliezen



De koersdaling is al een hele tijd gaande, ver voordat de Finse netwerkreus over het eerste kwartaal van 2019 een nettoverlies van €116 mln naar buiten bracht. De koers steeg zelfs ietsje daags nadat ceo Rajeev Suri met de teleurstellende cijfers kwam. Dubbel zo opmerkelijk, want er werd door analisten op een positief bedrijfsresultaat gerekend, maar dat terzijde.



Als verklaring voor het verlies gaf Nokia de volgende reden op: een kleine €200 mln aan inkomsten die de Finnen in het eerste kwartaal van 2019 uit 5G-projecten verwachtten te halen, zijn doorgeschoven naar later. Met andere woorden: telefoonaanbieders schuiven de uitrol van 5G nog even voor zich uit.



Daar hebben zij een goede reden voor, weet Rudolf van der Berg van telecomadviesbureau Stratix. 'Momenteel weet niemand nog precies aan welke specificaties 5G eigenlijk echt moet voldoen. 3GPP (de instantie die ook de technische vereisten voor 4G en UMTS opstelde, red.) komt pas begin 2020 met definitieve specificaties over 5G.'

Geen 5G, maar 4,9G



Telecomaanbieders zijn daarom huiverig om al grootschalig in nieuwe zendmasten te investeren, als nog niet duidelijk is wat die zendmasten moeten kunnen. Dat sommige aanbieders in Zuid-Korea en de Verenigde Staten al 5G-dekking zeggen te hebben, nuanceert de consultant: 'In feite krijg je daar een soort 4,9G, internet over een net iets andere frequentie.'



Dat verklaart de tegenvallende verkoopcijfers van Nokia, dat geen '4,9G' zegt te verkopen. 'De concurrentiedruk is toegenomen omdat sommige concurrenten zich agressief opstellen in het vroege stadium van 5G', aldus ceo Suri.





Met die uitleg deelt Suri een steek onder water uit naar Nokia's Zweedse branchegenoot Ericsson. De Zweden, wier beurskoers eveneens kwakkelt, bieden naar eigen zeggen sinds 2015 een 'flexibel 5G pakket' aan. Daarmee kunnen telecomaanbieders hun 4G-infrastructuur omschakelen naar de volgende generatie zonder al te ingrijpende maatregelen.



Het risico dat telecomaanbieders met 4,9G lopen, zo redeneert Nokia, is dat ze vanaf 2020 hun zendmasten alsnog moeten ombouwen als 3GPP met een definitief eisenpakket komt. Daarin kan staan dat telecomaanbieders genoeg bandbreedte moeten leveren zodat drones op grote schaal kunnen rondvliegen en auto's zonder haperingen met elkaar kunnen communiceren. 4,9G-zendmasten kunnen dat niet faciliteren.

Prijzenslag



Zo bezien is het dus een kwestie van tijd voordat het orderboekje en daarmee de kassa van Nokia met zijn 'echte' 5G-technologie volstroomt. Maar er is nog een ander vuiltje aan de lucht: een prijzenslag. Huawei staat weliswaar in de publieke opinie aan de kant, in de praktijk zit de techreus uit Shenzhen nog aan de onderhandelingstafels.



Om de Chinezen de wind uit de zeilen te nemen, besloot Ericsson daarom zijn prijzen te verlagen. Het bedrijf waarschuwde eerder dit jaar al voor lagere winstmarges, die nemen de Zweden voor lief als dat op de lange termijn tot meer klandizie leidt.



Nokia zegt stellig niet mee te willen gaan in die oorlog, maar vreest desalniettemin dat de lagere prijzen de nodige druk op de winstgevendheid gaan zetten, aldus ceo Suri. Wat dat betreft zijn beleggers het dan weer wél met hem eens.