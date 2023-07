Winst Nokia onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Nokia heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de winst flink onder druk zien staan, waarbij de macro-economische onzekerheid op de omzet uit netwerkinfrastructuur drukte en Amerikaanse klanten de hand op de knip hielden. Dit bleek donderdag uit cijfers van het bedrijf. De vergelijkbare nettowinst daalde met 29 procent tot 415 miljoen euro. De omzet liep met 2,8 procent terug tot 5,7 miljard euro. Analisten geraadpleegd door FactSet mikten vooraf op een vergelijkbare nettowinst van 408 miljoen euro. De bedrijfsconsensus hield rekening met een omzet van 5,7 miljard euro. Nokia verwacht een vergelijkbare ontwikkeling in de tweede jaarhelft voor zijn netwerkinfrastructuur en mobiele divisies. Pas in het vierde kwartaal kan er volgens het bedrijf wat herstel optreden. Vorige week werd de omzetoutlook voor heel het jaar al neerwaarts bijgesteld, terwijl de verwachtingen voor de operationele marge werden aangescherpt, vanwege het onzekere klimaat voor netwerkinfrastructuur en het mobiele netwerk. Bron: ABM Financial News

