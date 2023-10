Nokia zet mes in personeelsbestand Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nokia is van plan om circa 14.000 banen te schrappen, nadat de winst in het derde kwartaal fors terugliep. Dit bleek donderdag uit cijfers van het bedrijf. Nokia wil het personeelsbestand tegen 2026 terugbrengen van 86.000 naar 72.000 tot 77.000 werknemers. In het afgelopen kwartaal liep de winst maar liefst 69 procent terug tot 133 miljoen euro, terwijl de omzet met 20 procent daalde tot krap 5 miljard euro. Analisten geraadpleegd door Visible Alpha mikten vooraf op een winst van 395 miljoen euro op een omzet van 5,7 miljard euro. Nokia verwacht dat de omzet dit jaar aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte uit zal komen. De vergelijkbare operationele marge moet in het midden van de bandbreedte vallen. Bron: ABM Financial News

