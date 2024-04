Trage jaarstart Nokia Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nokia heeft conform verwachting een trage jaarstart achter de rug. Dit meldde het Finse bedrijf donderdagochtend. De omzet liep met 19 procent terug tegen constante wisselkoersen, tot 4,7 miljard euro. Nokia sprak van een uitdagend klimaat, maar de ordertrends zijn aan het verbeteren, met name in Netwerk Infrastructuur, benadrukte het bedrijf. "We zien een verbeterde orderinstroom, waardoor we vertrouwen blijven houden in de tweede helft van dit jaar en ook dat we de outlook gaan halen", aldus CEO Pekka Lundmark. De brutomarge verbeterde van 37,7 naar 48,6 procent, dankzij een sterke bijdrage van Nokia Technologies en een significante verbetering bij Mobiele Netwerken. Onder de streep restte een winst van 438 miljoen euro tegen 289 miljoen euro een jaar eerder. Op vergelijkbare basis betekende dit een winst per aandeel van 0,09 euro tegen 0,06 euro een jaar eerder, een stijging van 50 procent. De vrije kasstroom bedroeg bijna 1 miljard euro, terwijl Nokia 5,1 miljard euro in kas had. De outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd. Nokia voorziet daarmee nog altijd een vergelijkbare operationele winst van 2,3 tot 2,9 miljard euro. Bron: ABM Financial News

