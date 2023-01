Nokia verhoogt dividend flink Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nokia heeft in het afgelopen jaar weer groei laten laten zien. Dit bleek donderdag uit een persbericht van het Finse technologiebedrijf. Topman Pekka Lundmark sprak van een jaar van "versnelling", nadat 2021 nog bestempeld werd als een "transformatiejaar". Op vergelijkbare basis steeg de netto omzet in 2022 met zes procent naar krap 25 miljard euro. De operationele winst steeg in de verslagperiode met zeven procent naar ruim 2,3 miljard euro. De operationele winstmarge daalde wel, met 40 basispunten naar 9,3 procent. De winst per aandeel kwam afgelopen jaar uit op 0,75 euro. Een jaar eerder was nog sprake van een winst per aandeel van 0,29 euro. Nokia ziet ruimte om het dividend te verhogen van 0,08 euro per aandeel naar 0,12 euro per aandeel. Outlook In 2023 wil Nokia een omzet van 24,9 tot 26,5 miljard euro realiseren. De operationele marge op vergelijkbare basis zal tussen de 11,5 en 14,0 procent uitkomen. Bron: ABM Financial News

