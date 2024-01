Omzet Nokia flink onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nokia heeft in het vierde kwartaal de resultaten flink onder druk zien staan. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Finse bedrijf. Topman Peka Lundmark sprak in een toelichting van moeilijke macro-economische omstandigheden, hoge rentes en de afbouw van voorraden door klanten, die de resultaten drukten. De omzet daalde in het afgelopen kwartaal op jaarbasis, op basis van constante wisselkoersen, met 23 procent naar 5,7 miljard euro, hetgeen resulteerde in een verlies van 33 miljoen euro. Toch stelde de onderneming een dividend voor van 0,13 euro per aandeel en een aandeleninkooprogramma ter waarde van 600 miljoen euro. Het inkoopprogramma heeft een looptijd van twee jaar. Voor 2024 rekent Nokia op een vergelijkbare operationele winst van 2,3 tot 2,9 miljard euro. Bron: ABM Financial News

