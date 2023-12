Nokia verliest contract AT&T aan Ericsson Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandelen van de Finse aanbieder van telecommunicatieapparatuur Nokia verloren dinsdag bijna 7 procent, nadat AT&T maandagavond bekendmaakte om een contract ter waarde van 14 miljard dollar te gunnen aan de Zweedse rivaal Ericsson om zijn Amerikaanse telecomnetwerk te moderniseren. Door deze vijfjarige overeenkomst worden vrijwel alle nieuwe aankopen van bepaalde zendmastenapparatuur door AT&T naar Ericsson verplaatst, waarmee de bestaande apparatuur van Nokia in veel markten wordt vervangen. Nokia zei dat eerder aangekondigde kostenbesparende maatregelen de impact van de stap van AT&T gedeeltelijk zouden moeten verzachten. Nokia verwacht dat zijn activiteiten op het gebied van mobiele netwerken de komende jaren winstgevend zullen blijven, maar de beslissing van AT&T zal de tijdlijn van het bereiken van een operationele marge met dubbele cijfers met wel twee jaar vertragen, aldus het bedrijf. Analisten hebben gewaarschuwd dat de klap voor Nokia er zelfs toe zou kunnen leiden dat het bedrijf gedwongen wordt om delen van zijn activiteiten af te splitsen die wellicht beter geleid kunnen worden door lokale spelers. "Wij geloven dat de ontwikkelingen in de VS kunnen leiden tot het uiteenvallen van Nokia of tot de overname van tenminste Mobile Networks door een sectorgenoot uit de VS, die beter toegerust zou zijn om Amerikaanse klanten te overtuigen”, aldus Danske Bank-analist Sami Sarkamies. Het aandeel Nokia daalde dinsdag met 6,5 procent en is het bedrijf dit jaar al zo’n 38 procent aan beurswaarde verloren. Het aandeel Ericsson steeg juist bijna 4 procent. Bron: ABM Financial News

