Nokia beschuldigt Reddit van patentinbreuk

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nokia heeft Reddit beschuldigd van het schenden van een aantal van hun patenten. Dit bleek uit documenten die het social mediabedrijf, dat zich opmaakt voor een beursgang, indiende bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Nokia Technologies, de licentiedivisie van het bedrijf, stuurde Reddit maandag een brief met de beschuldigingen, aldus het bedrijf, dat deze aan het bestuderen is. Reddit sluit niet uit dat er wellicht nog meer klachten volgen dat het bedrijf patenten zou hebben geschonden. En ook als die onterecht blijken, kunnen die toch veel geld kosten, waarschuwde Reddit in het bij de SEC ingediende document. Nokia voert vaker patentgevechten. Reddit maakt zich ondertussen op voor een beursgang. Het bedrijf hoopt 22 miljoen aandelen aan te bieden tegen een uitgifteprijs van 31 tot 34 dollar per stuk. De IPO wordt in de komende dagen verwacht. Bron: ABM Financial News

