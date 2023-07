Update: Omzetwaarschuwing Nokia Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Nokia heeft bij de voorlopige resultaten over het tweede kwartaal een omzetwaarschuwing afgegeven voor heel 2023. Dit bleek vrijdag uit een mededeling van het Finse technologiebedrijf. Nokia mikt voor dit jaar op een netto-omzet van 23,2 tot 24,6 miljard euro, terwijl eerder werd gemikt op een omzet van 24,6 tot 26,2 miljard euro. De bandbreedte voor de operationele marge wordt verkrapt en gaat van 11,5 tot 14 procent naar 11,5 tot 13,0 procent. Nokia gaf vrijdag aan dat deze aanpassingen aan de outlook verband houden met de divisies Network Infrastructure en Mobile Network, die worden getroffen door macro-economische omstandigheden, de hoge inflatie en rentes en voorraaddynamiek bij afnemers. "De investeringsplannen van klanten worden in toenemende mate geraakt door de hoge inflatie en de gestegen rentes, waarbij enkele projecten nu vooruit zijn geschoven naar 2024, vooral in Noord-Amerika", aldus Nokia in een verklaring. Ook zien klanten de voorraden normaliseren, na de verstoringen in de aanvoerketens in de afgelopen twee jaar. Tweede kwartaal Voor het tweede kwartaal verwacht Nokia een vrijwel vlakke netto-omzet van 5,7 miljard euro met een vergelijkbare operationele marge van circa 11 procent. Het bedrijf gaf verder aan de kosten terug te brengen en voortdurend maatregelen te nemen om harder dan de markt te groeien. Het bedrijf maakt op donderdag 20 juli de volledige cijfers over het tweede kwartaal bekend. Het aandeel Nokia maakte vrijdagochtend een koersval van ruim acht procent. Update: om meer informatie te vermelden. Bron: ABM Financial News

