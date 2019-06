Bever « Terug naar discussie overzicht

Downloads/persbericht_30_april_2019.pdfPersberichtN.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2018ResultaatBever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een resultaat na belastingen van ca. EUR 5,1miljoen (2017: EUR 1,8 miljoen).Op basis van een externe taxatie van de gehele vastgoedportefeuille heeft een herwaardering plaatsgevonden van ca. EUR 1,14 miljoen (2017: EUR 3,6 miljoen) op de vastgoedbeleggingen, eenterugneming van waardevermindering als gevolg van hogere taxatie van EUR 50 duizend, daarnaasteen waardevermindering voorraad vastgoedprojecten van EUR 90 duizend. Gedurende 2018 hebbener een tweetal verkopen plaatsgevonden met een verkoopresultaat van EUR 2,4 miljoen.Het resultaat voor belastingen bedroeg in het verslagjaar ca. EUR 1,4 miljoen.De totale lasten bedroegen in 2018 ca. EUR 1,3 miljoen (2017: EUR 643 duizend).De netto financieringskosten bedroegen in 2018 EUR 836 duizend (2017: EUR 854 duizend).De mutaties in de waardering van de vastgoedportefeuille zijn gebaseerd op de beoordeling van derealiseerbare waarde per object, waarbij de directe opbrengstwaarde en de gebruikswaarde van alleobjecten door de taxateur is bepaald. Hiervoor heeft een herbeoordeling plaatsgevonden van dediverse vastgoedontwikkelingsprojecten en de stadia waarin deze projecten zich bevinden.Vastgoedontwikkeling is een doorlopend proces, waarbij eerder geformuleerde uitgangspunten zoalsde factor tijd tot realisatie, marktprijzen en de te realiseren metrages binnen de planvorming kunnenwijzigen.Vreemd vermogenIn 2015 heeft Bever een herfinanciering afgerond. Op 31 december 2018 beliep het saldo van dezehypothecaire geldlening ca. EUR 30,9 miljoen.Eigen vermogenNa verwerking van het resultaat over het verslagjaar bedraagt het eigen vermogen per ultimo 2018EUR 101,4 miljoen bij een balanstotaal van EUR 159,1 miljoen. De intrinsieke waarde per aandeelBever Holding op basis van het aantal uitstaande aandelen per 31 december 2018 bedroeg EUR 5,94.De solvabiliteit blijft onverminderd sterk met 64%.2018 in het kortBever Holding heeft in 2015 een strategische partner gevonden met wie zij haar projecten inNoordwijk wil ontwikkelen en tot uitvoering zal brengen. Deze partner is het bouwconcernVolkerWessels, met een omzet van ruim EUR 5,9 miljard, meer dan 16.000 werknemers en een solidebalans. In 2015 heeft de gemeente Noordwijk toenadering gezocht tot Bever Holding om demogelijkheden voor een (hernieuwde) samenwerking te onderzoeken.Bever Holding heeft hier samen met KondorWessels Projecten (een dochteronderneming vanVolkerWessels) gevolg aan gegeven. Doel is om als ontwikkelcombinatie een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de gemeente Noordwijk waarin afspraken worden vastgelegd over deontwikkelingen en realisatie van alle projecten van Bever Holding in Noordwijk aangevuld meteventuele nieuwe projecten. Er wordt gestreefd om te komen tot een definitieve invulling op destrategische locaties van Bever Holding te Noordwijk. Dit heeft geleid tot het indienen van eenprincipeaanvraag in 2017.Tot op heden heeft deze samenwerking nog niet geleid tot succesvolle ontwikkeling van de objecten.Het vlottrekken van de relatie met de gemeente Noordwijk en het overeenkomen van eenallesomvattend plan met afstemming van de te ontwikkelen m2 heeft meer tijd gekost dan initieelverwacht.Dit komt mede daar er binnen de gemeente Noordwijk een fusie plaatsgevonden heeft met degemeente Noordwijkerhout. De daarbij behorende verkiezingen hebben gezorgd voor een verschuiving binnen het politieke spectrum. Er is een nieuwe raad benoemd en een college aangesteld.Bever Holding heeft derhalve in 2018 een afwachtende houding aangehouden ten aanzien van deonderhandelingen en gesprekken met de gemeente, om eerst te bekijken wie de nieuwevertegenwoordigers van zowel de gemeente als de raad zijn.Zoals vermeld in de jaarrekening van 2018 hebben er een tweetal verkopen plaatsgevondengedurende 2018 te weten de locatie Zeereep 11 te Noordwijk en de locatie te Noordwijkerhout.Op 12 november 2018 heeft Bever een intentieovereenkomst afgesloten met betrekking tot degrondpositie te Aalsmeer. Doelstelling van partijen is om door middel van samenwerking op debetreffende grondpositie een hotel te realiseren, en daarna aan een eindbelegger te verkopen.VooruitzichtenBever verwacht gedurende 2019 een eerste orie¨ntatie uit te voeren binnen de nieuwe politieke enbestuurlijke macht om te bekijken op welke manier er integrale afspraken met de nieuwe gemeenteNoordwijk mogelijk zijn. Hierbij is het voor Bever van belang om op alle huidige posities in Noordwijktot overeenstemming te komen met de Gemeente.Betreffende de intentieovereenkomst met betrekking tot de grondpositie te Aalsmeer verwacht Beverde daadwerkelijke plannen verder uit te werken om snel tot een omgevingsvergunning te komen.Bever Holding streeft ernaar in 2019 verder invulling te geven aan haar projecten.ToelichtingDe financiële overzichten in dit persbericht zijn ontleend aan de door de directie opgestelde en doorde accountant gecontroleerde jaarrekening 2018 van N.V. Bever Holding (jaarrekening). Bij dejaarrekening is op 30 april 2019 een goedkeurende controleverklaring verstrekt.De financiële overzichten, zoals weergegeven in dit persbericht, dienen te worden gelezen insamenhang met de jaarrekening waaraan deze zijn ontleend, alsmede met de daarbij verstrektegoedkeurende controleverklaring.De jaarrekening is vanaf 30 april 2019 in digitale vorm beschikbaar op de website van devennootschap. BIJLAGE FINANCIELE OVERZICHTEN De jaarrekening zal aan de Algemene Vergadering vanAandeelhouders van Bever worden voorgelegd ter goedkeuring en vaststelling.*Het resultaat na belasting is gedeeld door 17.057.549 aandelen.