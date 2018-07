IEX Group « Terug naar discussie overzicht

IEX wil voor de zomer 1 miljoen euro ophalen(ABM FN-Dow Jones) IEX Group hoopt voor de zomer al een miljoen euro op te halen met de uitgifte van een obligatie. Dit zei CEO Peter van Sommeren woensdag tegen ABM Financial News.Eerder deze week meldde de aanbieder van beleggersinformatie een lening uit te geven die maximaal 5 miljoen euro zal opbrengen. De eigen beleggerscommunity krijgt in eerste instantie de kans om in te schrijven. IEX begint vandaag met een mediacampagne. Daarna is de obligatie ook toegankelijk voor andere beleggers in Nederland."We hopen voor de zomer 1 miljoen euro op te halen", zei Van Sommeren. De CEO gaf aan dat er reeds circa 20 aanvragen binnen zijn gekomen.De obligatie biedt participaties van 2.500 euro per stuk. De looptijd bedraagt vijf jaar en de coupon bedraagt 7 procent, of 6,3 procent effectief. Aan het einde van de looptijd wordt de lening afgelost.Van Sommeren zei dat de lening in de eerste plaats wordt gebruikt om de groeiambities te financieren. Zo wil IEX zijn platform versterken en investeren in marketing en nieuwe producten.Indien er veel vraag is naar de lening kan IEX de opbrengst ook gebruiken om een lening af te lossen aan grootaandeelhouder Value8, dat een belang van 56 procent bezit. "Als we die 1 miljoen euro ophalen zijn we tevreden en kunnen we in groei investeren. Mocht de opbrengst oplopen naar 2,5 miljoen euro dan kunnen we echt doorpakken en als we daarboven komen kunnen we eventueel aflossen", zei Van Sommeren woensdag.IEX Group heeft een achtergestelde lening van ongeveer 2 miljoen euro in de boeken staan van Value8, blijkt uit het jaarverslag over 2017 van Value8. Deze lening bestaat uit een vastgoedlening van 800.000 euro met een rente van 4 procent. Het resterende deel van circa 1,2 miljoen euro heeft een rente van 9 procent. Deze resterende lening dient vanaf 1 januari 2019 in 24 gelijke maandtermijnen te worden afgelost.Het aandeel IEX Group noteerde woensdag vlak op 3,80 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved