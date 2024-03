Stabiele omzet IEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) IEX heeft in 2023 een stabiele omzet geboekt, terwijl de operationele winst licht daalde. Dit bleek dinsdag uit de voorlopige jaarcijfers van het bedrijf. "IEX Group heeft, na een uitzonderlijk goed 2022, ook in 2023 sterk gepresteerd", oordeelde het mediabedrijf zelf. De omzet bleef afgelopen jaar nagenoeg gelijk op 5,11 miljoen euro, zei IEX. De operationele EBIT daalde van 1,25 tot 1,13 miljoen euro. IEX kon in 2023 profiteren van een bijzondere baten van 0,5 miljoen euro. Het bedrijf activeerde "gezien de structurele gezonde winstgevendheid" een actieve latentie voor de vennootschapsbelasting op haar balans ter grootte van 0,33 miljoen euro en kon profiteren van de vrijval van de voorziening accountantskosten. Als gevolg van deze eenmalige baten verbeterde de nettowinst in 2023 van 1,05 miljoen naar 1,39 miljoen euro. Geschoond voor dit effect bedroeg de nettowinst 0,89 miljoen euro of 0,23 euro per aandeel. De winst per aandeel steeg van 0,27 naar 0,35 euro. Verder zijn de financiële lasten afgelopen jaar "fors afgenomen" door de verdere aflossing op de obligatielening. Eind 2023 bedroeg de rentedragende schuld 0,9 miljoen euro. "De ruime cashpositie biedt de ruimte om het aflossingsprogramma te continueren", aldus IEX. De solvabiliteit verbeterde in 2023 van 6 naar 41 procent. Daarmee is de financiële positie van het bedrijf "gezond en robuust." IEX kwam dinsdag niet met een concrete outlook. "De afhankelijkheid van het beursklimaat, de volatiliteit en het economische sentiment noopt tot voorzichtigheid bij het doen van concrete voorspellingen op korte termijn", zei het bedrijf. IEX verwacht wel dat de huidige uitgangspositie "uitstekende kansen" biedt om de omzet en winstgevendheid op middellange termijn verder te doen groeien. Bron: ABM Financial News

