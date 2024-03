Sterk jaar voor IEX

IEX Group heeft, na een uitzonderlijk goed 2022, ook in 2023 sterk gepresteerd. Dit blijkt uit de voorlopige jaarcijfers over het boekjaar 2023 die IEX Group vandaag publiceert.

Hoofdpunten:

Omzet 2023: €5,11 miljoen, nagenoeg gelijk aan 2022

Operationele Ebit komt uit op €1,13 miljoen (2022: €1,25 miljoen)

Bijzondere baten van €0,50 miljoen

Solvabiliteit sterk gestegen, balanspositie robuust

Groei Premium; druk op advertentiemarkt

De budgetten op de advertentiemarkt stonden in 2023 onder druk door het tegenvallende economische klimaat in Europa. IEX Group heeft dit weten te ondervangen met een stijging van de abonnementen-omzet. Het aantal betalende abonnees steeg in 2023 met 11% tot ruim 13.500 (eind 2022: 12.150).

De jaaromzet kwam uit op €5,11 miljoen, vrijwel gelijk aan de omzet in 2022 (€5,13 miljoen). De operationele Ebitda (voor bijzondere baten) kwam uit op €1,36 miljoen (2022: €1,48 miljoen). De operationele Ebit (eveneens voor bijzondere baten) kwam uit op €1,13 miljoen (2022: €1,25 miljoen).

Bijzondere baten

Gezien de structurele gezonde winstgevendheid heeft IEX Group een actieve latentie voor de vennootschapsbelasting op haar balans geactiveerd ter grootte van €0,33 miljoen. Tezamen met de vrijval van de voorziening accountantskosten bedragen de eenmalige baten €0,50 miljoen.

Als gevolg van deze eenmalige baten is de nettowinst gestegen van €1,05 miljoen naar €1,39 miljoen. Geschoond voor dit effect bedroeg de nettowinst €0,89 miljoen (23 eurocent per aandeel). De winst per aandeel kwam uit op €0,35, tegen €0,27 in 2022.

Gezonde financiële positie

Door de verdere aflossing op de obligatielening zijn de financiële lasten fors afgenomen en is IEX Group financieel gezonder geworden. Ultimo 2023 bedroeg de rentedragende schuld €0,9 miljoen. De ruime cashpositie biedt de ruimte om het aflossingsprogramma te continueren.

De solvabiliteit steeg in 2023 van 6% naar 41%. Daarmee is de financiële positie van IEX gezond en robuust. IEX verwacht in de tweede helft van april het jaarverslag 2023 met de definitieve jaarcijfers over 2023 te publiceren.

Op 8 januari jl. heeft IEX bekendgemaakt dat zij voornemens is accountantsorganisatie CFA te benoemen voor de controle van de jaarrekening 2024.

IEX biedt met haar Premium-product belangrijke beleggingsinformatie en ondersteuning voor particuliere beleggers in Nederland en België voor het nemen van beleggingsbeslissingen en het beheer van hun effectenportefeuille. IEX Group blijft zich inzetten om de dienstverlening uit te breiden en de kwaliteit verder te verbeteren. De toevoeging in september van een betaalde contentpropositie op Beursduivel.be biedt verdere groeimogelijkheden.

Vooruitzichten

De afhankelijk van het beursklimaat, de volatiliteit en het economische sentiment noopt tot voorzichtigheid bij het doen van concrete voorspellingen op korte termijn. IEX verwacht evenwel dat de huidige uitgangspositie uitstekende kansen biedt om omzet en winstgevendheid op middellange termijn verder te doen groeien.