Update: Ten Napel meldt belang in IEX

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Harm ten Napel heeft voor het eerst een belang in IEX Group gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 28 maart 2024. Ten Napel meldde een kapitaalbelang van 3,41 procent met een stemrecht van eveneens 3,41 procent. In gesprek met ABM Financial News zei Ten Napel dat hij een "hobby-investeerder" is en dat hij het belang in IEX gedurende een periode van ongeveer twee jaar heeft gekocht. In het dagelijks leven is Ten Napel directeur-eigenaar van Zalmhuys Group, dat actief is in de visindustrie. De laatste pluk aandelen, waardoor Ten Napel boven de meldingsgrens van 3 procent uitkwam, werd gekocht na de recente jaarcijfers van IEX. Die waren in de ogen van de belegger goed en hij verwacht dat IEX in de loop van dit jaar schuldenvrij wordt. Ten Napel noemde IEX "aantrekkelijk gewaardeerd". De basis is inmiddels goed en de nieuwe aandeelhouder ziet voldoende perspectief voor het mediabedrijf. Wet op het financieel toezicht De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

