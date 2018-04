Was het FD de enige die de oortjes wijd open had bij de presentatie van de uitbreiding van het Google datacentrum in Eemshaven? Het was geen aprilgrap, daarvoor was het te vroeg.



Google kiest voor Eemshaven, Microsoft voor Noord-Holland







Amper twee jaar nadat Google een datacenter in gebruik nam in Eemshaven, gaat het Amerikaanse bedrijf alweer uitbreiden. De internetzoekmachine steekt €500 mln in nieuwbouw in Noord-Groningen die waarschijnlijk medio 2020 gereed zal zijn.



Google maakte het voornemen donderdagmiddag bekend. De onderneming had veel mensen uitgenodigd op het streng beveiligde datacenter: de minister, de commissaris van de koning, de gedeputeerde, de burgemeester en diverse anderen.



Vier Europese datacenters



Want er viel wat te vieren in Noord-Groningen, de regio die de laatste tijd toch vooral in verband wordt gebracht met aardschokken en verzakte huizen. De Amerikaanse internetgigant heeft de Eemshaven uitverkoren om er een van zijn vier grote Europese datacenters (Nederland, Ierland, België en Finland) te exploiteren. Het roemt de infrastructuur, de aansluiting op de transatlantische glasvezelkabel en (duurzame) energievoorzieningen. Het centrum maakt diensten als YouTube en Google Maps mogelijk, en staat vol met servers, koel- en luchtbehandelingsinstallaties.





Google investeerde al €600 mln in de eerste fase van het datacenter, dat in 2016 werd opgeleverd. De klus leverde circa duizend bouwvakkers en installateurs werk op. Na ingebruikname werkten er 250 mensen in min of meer vaste dienst. Het gaat dan om IT-specialisten maar ook civiel technici, ingenieurs, hardwarespecialisten, onderhoudsmonteurs, beveiligers, schoonmakers en cateraars.



1200 bouwvakkers



Over twee maanden gaat de schop opnieuw de grond in voor een volgende uitbreiding, een directe investering van €500 mln. Het datacenter krijgt er dan een derde aan opslagcapaciteit bij, zegt Dieter Kern, manager hardware operations bij Google. Van de miljoeneninvestering gaat veruit het grootste deel naar servers en installaties.





Eemshaven, laatbloeier ,[object Object]



Het besluit om Eemshaven aan te leggen, werd vijftig jaar geleden genomen. De haven en het directe achterland zouden de industriële bedrijvigheid in Noord-Nederland moeten stimuleren. In 1973 werd de eerste fase van het havengebied in gebruik genomen.



De overslaghaven ligt twintig kilometer van zeehaven Delfzijl. Lange tijd was de animo voor Eemshaven gering. Het accent verschoof naar overslag en energiecentrales. Na de economische crisis profiteerde Eemshaven van de aantrekkende economie. Het complex telt tegenwoordig onder meer koel- en overslagbedrijven, energiecentrales en een moutfabriek.



De laatste trofee is metaalbedrijf Van Merksteijn International. De familieonderneming, gevestigd in Almelo, bouwt in Noord-Groningen een nieuwe staalfabriek waar een kleine driehonderd mensen komen te werken. Het gaat om een investering van circa €250 mln.



De bouwopdracht is dit keer gegund aan BAM en er zullen naar verwachting 1200 bouwvakkers bij het bouwproject betrokken zijn. Zodra de bouw en de inbouw van installaties is voltooid, komen er nog eens 30 tot 50 Google-medewerkers te werken plus vele tientallen mensen voor ondersteunende diensten.