AEX opent naar verwachting hoger op drukke cijferdag

De AEX-index opent naar verwachting opnieuw hoger, terwijl bedrijven over elkaar heen buitelen met cijfers. Vooral DSM Firmenich staat in de schijnwerpers, nu het bedrijf verder wil afslanken.

De futures kleuren groen, in navolging van Wall Street en Azië, waar de techaandelen na een kortstondige dip de weg omhoog weer hebben gevonden. Het aandeel Shell, een zwaargewicht in de AEX, gaat vandaag ex-dividend. Verder hebben we maar liefst vijf cijferaars vandaag, die we kort voor u nalopen.

Onze analisten zijn al druk aan het rekenen, dus houd de site in de gaten voor de analyses.

DSM Firmenich stoot diervoedingstak af

DSM Firmenich zag de omzet in 2023 met 7% op jaarbasis dalen naar €12,3 miljard. De aangepaste kernwinst halveerde bijna, naar €555 miljoen, waar dat een jaar geleden nog €1.013 miljard was.

Maar het belangrijkste nieuws is natuurlijk de aankondiging dat de divisie Animal Nutrition & Health wordt afgestoten, ergens in de loop van 2025. Het speciaalchemiebedrijf wil minder afhankelijk worden van de vitaminemarkt, die nogal volatiel is en een van de belangrijkste redenen was voor de winstwaarschuwing van vorig jaar rond de zomer. De desinvestering maakt het Zwitsers-Nederlandse bedrijf ook minder kapitaalintensief.

BAM koopt eigen aandelen in

BAM zag de omzet en aangepaste EBITDA in 2023 wat dalen. De omzet daalde op jaarbasis met 4,7% naar bijna €6,3 miljard, maar dat is wel iets hoger dan de consensus van €6,1 miljard. De aangepaste EBITDA kelderde met 16% naar €304 miljoen, maar dat was een stuk meer dan analisten hadden voorspeld (€267,5 miljoen). De winst per aandeel daalde met 1 cent naar €0,65.

Het bouwbedrijf wil aandeelhouders meer in de watten leggen. Naast een dividend over 2023 van €0,20 per aandeel wil BAM voor €30 miljoen eigen aandelen inkopen.

Flinke omzetgroei Fagron

De cijfers van Fagron lijiken in de prik. Een flinke omzetgroei: +11,6% op jaarbasis en iets beter dan analisten hadden verwacht. De terugkerende EBITDA verbeterde met 13,9% en ook dat lag iets boven verwachting. De farmaleverancier mikt voor 2024 op een hoge enkelcijferige autonome groei en een aantrekkende winst.

Rode cijfers bij Vastned, maar dividend blijft overeind

Vastned heeft 2023 met verlies afgesloten door een waardedaling van de vastgoedportefeuille, met name in Frankrijk. Het nettoresultaat was €1,12 per aandeel negatief, tegen nog +€1,83 in 2022. Maar het direct resultaat bleef goeddeels overeind en dat geldt ook voor het dividend.

Omdat het vastgoedbedrijf in een overgangsperiode zit, waagt het zich niet aan een outlook.

Ook groei bij RELX

Tot slot de cijfers van RELX. Het is een bedrijf waar u niet veel over hoort of leest, maar dat stiekem wel YTD op een koerswinst van 8,96% staat en daarmee tot de beste aandelen in de AEX hoort.

Op het eerste oog zien we groei op alle fronten en het aandelen-inkoopprogramma is afgerond.

Azië sluit overwegend hoger, ondanks recessie Japan

De indices in Azië kleurden vannacht overwegend groen, in navolging van Wall Street. Zelfs de Nikkei-index zat in de lift, ondanks het bericht dat de Japanse economie in een technische recessie zit. Een voorlopige meting wees uit dat het BBP in het vierde kwartaal met 0,1% was gedaald ten opzichte van het derde kwartaal en met 0,4% ten opzichte van een jaar eerder. Het is het tweede kwartaal op rij dat sprake is van krimp, vandaar dat het r-woord zijn intrede doet.

In dit geval was slecht nieuws goed nieuws. De kans dat de Bank of Japan voorlopig nog even wacht met het verlagen van de nog altijd ultra lage rentes naar meer normale niveaus is een stuk groter geworden. Dat kunnen beleggers wel waarderen.

Door de laatste cijfers heeft Duitsland (nota bene het zorgenkindje van Europa) wel Japan verdrongen als derde economie ter wereld, gemeten in dollars.

Veel techaandelen in trek

Overal in Azië werd de winst op de beurzen gedragen door techaandelen. Zo ook in Japan. Hier steeg de koers van SoftBank (dat onder andere een groot belang heeft in de Britse chipper ARM) met 3,6%. De beurswaarde van Advantest een fabrikant van apparatuur om chips te testen, nam toe met 1,5% en chipfabrikant Tokyo Electron zag de koers zelfs met 4,5% opveren.

In Hongkong gaat het Alibaba en Baidu voor de wind, maar Tencent doet een stap terug, net als Samsung in Zuid-Korea:

Alibaba +0,7%

Baidu +1,1%

Prosus-deelneming Tencent: -1,4%

Samsung -1,2%.

De beurs in Shanghai is de hele week gesloten, maar andere beurzen waren wel open. Hier de standen geklokt om 7.15 uur:

Nikkei 225: +1,3%

Hang Seng (Hongkong): +0,2%%

Kospi (Zuid-Korea): -0,1%

Wall Street krabbelt weer op

Wall Street heeft zich weer snel hersteld van de dip van dinsdag. De S&P 500 wist zich weer boven de 5.000 punten te nestelen. Techaandelen lagen er goed bij en Nvidia wist na Amazon ook Alphabet in te halen qua marktomvang. Het is nu het op twee na grootste bedrijf van de VS, met een beurswaarde van $1.825 miljard. Alleen Apple en Microsoft zijn nog een maatje groter.

Daarmee is Nvidia inmiddels groter dan de Spaanse economie en hard op weg om ook de Italiaanse te evenaren:



Dit zijn de slotstanden van de belangrijkste indices:

S&P 500: 5.000,62 punten (+1,0%)

Dow Jones: 38.424,27 (+0,4%)

Nasdaq: 15.859,15 (+1,3%)

Lyft in de lift omhoog

Een van de bedrijven met cijfers was Kraft Heinz. Het levensmiddelenbedrijf (bekend van onder andere ketchup, Brinta en de hagelslag van Venz en De Ruijter) rapporteerde een tegenvallende omzet over Q4 en werd daarvoor werd afgestraft met een koersdaling van 5,4%.

Lyft werd in één klap 35% meer waard, nadat het taxi-appbedrijf dinsdag na sluiting van Wall Street had gemeld dat de verliezen verder waren teruggedrongen. Handelsplatform Robinhood Markets overhandigde (eveneens dinsdagavond) tegen de verwachting in winstcijfers. Het fonds werd hiervoor beloond met een koersstijging van 13%.

Woensdagavond, toen de deuren van de New York Stock Exchange al gesloten waren, was het de beurt aan Cisco. Het concern zag zowel de winst als de omzet dalen en dat leidde in de nabeurshandel tot een koersdaling van 5,3%. Het bedrijf zet alle zeilen bij om het tij te keren en kondigde vorige week al het ontslag van duizenden medewerkers aan.

De indicatoren:

De Europese futures duiden op een hogere opening.

Overwegend groene koersen in Azië vannacht.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zat de afgelopen dagen in de lift, maar is weer op de weg terug en noteert 14,38.

De euro komt nauwelijks van zijn plek en noteert 1,0730 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente doet een stap terug: 4 basispunten eraf naar 2,62%. Ook de Amerikaanse trekt zich wat terug: 3 basispunten lager op 4,24%.

De goudprijs daalt fractioneel naar $1.991,65 per troy ounce.

De olieprijzen dalen ieder met circa 0,3%. Een vat WTI kost nu $76,04 en een vat Brent kunt u in uw garage zetten voor $81,22.

U heeft in de slotcall van gisteren al kunnen lezen dat alle bitcoins bij elkaar opgeteld voor het eerst sinds 2021 weer meer dan $1 biljoen waard zijn. De koers stijgt nog verder naar $52.112.

De AEX opent naar verwachting 0,5% hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Adviezen

KBC heeft branchegenoot ABN Amro op de kooplijst gezet en DZ Bank schroeft koersdoel Unilever wat terug.

ABN Amro: advies omhoog van houden naar kopen, met koersdoel €17,50 - KBC Securities

ABN Amro: naar €16,10 van €14,30, maar advies blijft houden - Berenberg

Unilever: naar 4.300 pence van 4.600 pence en houden - DZ Bank

De agenda: Shell ex-dividend, Doordash en VS macrocijfers

De Europese bedrijfscijfers van vandaag hebben we bijna achter de rug. Alleen Euronext komt nabeurs nog door met de resultaten over Q4 en heel 2023.

Voor aandeelhouders van Just Eat Takeaway zijn de resultaten van Doordash, waar Ahold afgelopen week in de VS een partnership mee aankondigde, de moeite van het bestuderen waard. Deze verschijnen na sluiting van Wall Street.

Verder staat het aandeel Shell wat onder druk omdat het $0,344 ex-dividend gaat.

Er komt ook nog een hele smak Amerikaanse macrodata, waaronder de Empire State- en Philadelphia-Fed-index en de detailhandelsverkopen.

De detailhandelsverkopen waren in december een positieve verrassing: ze stegen met 0,6% op maandbasis, terwijl economen op een plus van 0,4% hadden gerekend. Het was ook een stuk meer dan in november, toen ze met 0,3% toenamen. Volgens economen wordt het ditmaal helaas een tandje minder: ze verwachten een daling van zo'n 0,1%.

Hierbij het spoorboekje voor de rest van de dag:

09:00 Shell, ex-dividend

11:00 EU, handelsbalans, december

13:00 Deere, cijfers eerste kwartaal

14:30 VS, detailhandelsverkopen, januari

14:30 VS, import- en exportprijzen, januari

14:30 VS, steunaanvragen - wekelijks

14:30 VS, Empire State-index, februari

14:30 VS, Philadelphia Fed-index, februari

15:15 VS, industriële productie, januari

16:00 VS, vertrouwen huizenbouwers, februari

18:00 Euronext, cijfers vierde kwartaal

22:00 Doordash, cijfers vierde kwartaal

En dan nog dit

Alles is relatief:

So, #Bitcoin's market cap is back above USD 1 trillion. But exactly how big is that? Well, not very big.

At its current market cap, Bitcoin equals 1.6% of the market cap of bonds and 1.1% of stocks. https://t.co/CyWd1J7cyR pic.twitter.com/y2LPbiRU0q — jeroen blokland (@jsblokland) February 14, 2024

Roi Elon XIV?

Centuries after absolutist monarchy’s demise in much of the world, its heirs are back, surrounded by legions of white-shoe lawyers, ruling as the supreme leaders of quasi-sovereign corporate empires, writes Katharina Pistor. https://t.co/vWjKE0Bu82 — Project Syndicate (@ProSyn) February 15, 2024

Wij, particuliere beleggers, doen het niet slecht:

How funny: since Jan 2023, private investors, whether risky as meme kings or a little more dignified with their favorites (Retail Favorites), have outperformed both hedge fund managers and the S&P 500 index. pic.twitter.com/n2xWbv6t0P — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 15, 2024

Veel succes vandaag!