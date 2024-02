BAM presteert beter dan verwacht en gaat eigen aandelen inkopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft in 2023 beter dan verwacht gepresteerd en wil aandeelhouders belonen. Dit bleek uit cijfers die de Nederlandse bouwer donderdagochtend rapporteerde. ‘Ik ben blij dat BAM zijn operationele prestaties in 2023 verder heeft verbeterd", aldus CEO Ruud Joosten. De bouwer behaalde een aangepaste EBITDA van 304 miljoen euro met een marge van 4,9 procent, waar de consensus rekening hield met 267,5 miljoen euro en een marge van 4,4 procent. BAM rekende zelf op een marge van meer dan 4 procent. De omzet was met krap 6,3 miljard euro iets hoger dan de consensus van 6,1 miljard euro. In 2022 lag de omzet nog op 6,6 miljard euro, wat toen een aangepaste EBITDA opleverde van 350,2 miljoen euro. Onder de streep bleef er 175 miljoen euro over, ofwel 0,65 euro per aandeel ten opzichte van 0,66 euro per aandeel in 2022. De kapitaalratio kwam uit op 23,4 procent, waar de analisten van ING hadden gerekend op 24,7 procent. In 2022 bedroeg de ratio 21,2 procent. Het orderboek daalde licht en bedroeg 9,8 miljard en dat was in 2022 10 miljard euro. BAM zal over 2023 een dividend uitkeren van 0,20 euro per aandeel. Bovendien zal BAM via een aandeleninkoop 30 miljoen euro teruggeven aan zijn aandeelhouders. Outlook Voor de strategische periode 2024-2026 verwacht BAM een aangepaste EBITDA-marge tussen de 4 en 6 procent. Hier verwachtte ING 4,5 procent. Bron: ABM Financial News

