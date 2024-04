Beursblik: ABN AMRO Oddo zet BAM op de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo is positiever geworden over BAM en verhoogde het advies naar Outperform en het koersdoel van 2,50 naar 5,70 euro. Dit bleek uit een rapport van de bank. Het risicoprofiel van de bouwer is in de afgelopen drie jaar flink verbeterd, aldus analist Martijn den drijver, terwijl de EBITDA-marges in lijn komen met die van Europese sectorgenoten. Desondanks blijft de waardering van BAM ver achter bij die van sectorgenoten, vooral vanwege het trackrecord van het bedrijf tussen 2014 en 2019, aldus Den Drijver. "We denken dat BAM, ondanks wat tegenwind op de huizenmarkt op korte termijn, zijn aangepaste EBITDA-marges richting de zes procent kan krijgen en het een solide vrije kasstroom kan genereren." Dit kan er volgens de analist voor zorgen dat het waarderingsgat met sectorgenoten wordt gedicht. ABN kwam aanvankelijk uit op een koersdoel van 6,50 euro voor BAM, maar vanwege oude projecten die mogelijk nog tot de nodige verliezen kunnen leiden en een lopend onderzoek van de officier van justitie, dat kan eindigen in een boete, werd het koersdoel bepaald op 5,70 euro. Het aandeel BAM schoot donderdagochtend 8,7 procent omhoog tot 3,84 euro. Bron: ABM Financial News

