BAM bouwt school in Scunthorpe

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM mag voor 38 miljoen Britse pond een nieuw onderwijsgebouw neerzetten op het terrein van het North Lindsey College in de Engelse stad Scunthorpe, niet ver van Leeds. Dat maakte het bouwbedrijf woensdagmiddag bekend. Het duurzame gebouw van drie verdiepingen krijgt een centrale plaats op de Kingsway Campus van de Engelse school en zal ruimte bieden aan 1.400 studenten en leraren. De opdracht wordt verstrekt door het Engelse ministerie van onderwijs. Bron: ABM Financial News

