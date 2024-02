Beursblik: solide cijfers verwacht bij BAM Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft een prima jaar achter de rug waarin het de eigen outlook haalde. Dit verwachten de analisten van ING in aanloop naar de cijfers van de bouwer op donderdagochtend. ING mikt op een aangepaste EBITDA van 258,1 miljoen euro gedurende 2023, met een marge van 4,2 procent, op een omzet van 6,1 miljard euro. Daarmee zou BAM aan de eigen outlook van een marge van meer dan 4 procent voldoen. In 2022 lag de omzet nog op 6,6 miljard euro, wat toen een aangepaste EBITDA opleverde van 297,9 miljoen euro. ING wijkt licht af van de bedrijfsconsensus. Die houdt rekening met een aangepaste EBITDA van 267,5 miljoen euro en een marge van 4,4 procent. De consensus schat de omzet op 6,1 miljard euro. De analisten van ING verwachten een solvabiliteitsratio van 24,7 procent ten opzichte van 21,2 procent in 2022, wat volgens ING de gezonde financiële status van BAM onderstreept. ING verwacht donderdag van BAM ook uitspraken over de verwachte prestaties in 2024, maar gegeven de moeilijke marktomstandigheden, zoals de conjuncturele neergang in de Nederlandse woningmarkt, weet de bank niet zeker welke vorm BAM hiervoor kiest. ING houdt voor dit jaar rekening met een aangepaste EBITDA van 264,9 miljoen euro, met een marge van 4,5 procent en een 2,6 procent lagere omzet van 5,9 miljard euro. De solvabiliteitsratio zal naar verwachting van ING wel verder verbeteren naar 27,2 procent. ING heeft een koopadvies op BAM met een koersdoel van 3,30 euro. Bron: ABM Financial News

