ING verhoogt koersdoel BAM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vrijdag het koersdoel voor BAM verhoogd van 3,30 naar 3,85 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van analist Tijs Hollestelle. De resultaten die de Nederlandse bouwer donderdag rapporteerde waren beter dan verwacht, zei Hollestelle. BAM boekte in 2023 een aangepaste EBITDA van 304 miljoen euro, wat 18 procent beter was dan de analist had verwacht. De omzet van 6,3 miljard euro was circa 3 procent hoger dan geraamd. Wat volgens de analist nog belangrijker was, is dat het management de doelstellingen voor de middellange termijn heeft verhoogd. Voor de periode 2024 tot en met 2026 rekent de bouwer nu op een omzet van meer dan 6 miljard euro, waar eerder nog werd uitgegaan van circa 5,5 miljard euro, terwijl de EBITDA-marge nu wordt geraamd op 4 tot 6 procent. Dit was eerder circa 5 procent. De solvabiliteitsratio werd verhoogd naar 25 procent, tegen circa 20 procent eerder. BAM kondigde verder een dividend aan van 0,20 euro over 2023 en een aandeleninkoopprogramma van 30 miljoen euro. "Dit is precies wat wij graag willen zien", zei Hollestelle. De analist verhoogde zijn taxaties voor de winst per aandeel voor 2024 met 13 procent. Het aandeel BAM noteerde vrijdag 0,5 procent lager op 3,01 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.