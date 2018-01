Stern « Terug naar discussie overzicht

dit lijkt me goed nieuws voor sternBijna een kwart meer auto’s verkochtHet toenemende consumentenvertrouwen in Nederland leidt tot een opvallend sterke verkoop van nieuwe auto’s. In maart noteerden de Nederlandse autodealers tezamen 36.789 nieuwe auto’s, een toename van ruim 24% ten opzichte van een jaar geleden.Dit blijkt uit de jongste cijfers van RDC, dienstverlener voor de mobiliteitsbranche, en het onafhankelijk onderzoeksbureau Aumacon. De verkoopstatistieken zijn zondag bekendgemaakt.De cijfers over afgelopen maand passen in een positieve trend. Want ook in januari en februari van dit jaar zat de autoverkoop sterk in de lift.BijtellingHet eerste kwartaal kwam uit op 119.927 registraties tegenover 98.626 stuks precies een jaar eerder. De Renault Clio was in het gehele eerste kwartaal het meest gewilde model. Opel wist in maart de meeste nieuwe auto’s te verkopen, maar over het gehele eerste kwartaal is Volkswagen nog steeds de nummer één merk van Nederland.De cijfers voor het eerste kwartaal worden gunstig beïnvloed door het doorschuiven van veel onzuinige, grote auto’s van 2016 naar dit jaar aangezien de bijtelling voor dergelijke auto’s vanaf dit jaar niet meer 25% bedraagt maar 22%.Prognose heel 2017: plus 11%De onderzoekers van Aumacon gaan voor heel 2017 uit van een verkoop van 425.000 stuks. Dat is 11% boven de ruim 383.000 stuks van vorig jaar. Voor de komende twee kwartalen wordt weliswaar groei verwacht, maar het vierde kwartaal zal een terugval te zien gaan geven. In het vierde kwartaal van 2016 kon immers voor het laatst geprofiteerd worden van lage bijtelling, waardoor de autodealers toentertijd relatief veel verkochten.De vijf bestverkochte modellen in het eerste kwartaal zijn: Renault Clio (3142 stuks), Volkswagen Polo (3035), Volkswagen Up! (2988), Opel Astra (2951) en Kia Picanto (2905).Opgeteld over drie maanden zijn de bestverkochte merken: 1. Volkswagen (12.587 stuks), Opel (10.283), Renault (9896), Peugeot (8232) en Kia (7375).