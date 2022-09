PB Holding boekt kleine winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) PB Holding heeft in de eerste helft van 2022 een winst behaald van 191.000 euro. Dat maakte het beursfonds, dat eerder Stern Groep heette, donderdagavond bekend. De autodealeractiviteiten van Stern Groep werden verkocht aan het Zweedse Hedin. PB Holding houdt nu alleen nog een belang van 5,3 procent in certificaten van aandelen in Bovemij. Bovemij betaalde 705.000 euro dividend over 2021. Dat is minder dan de tenminste 750.000 euro die werden verwacht bij de verkoop aan Hedin eerder dit jaar. Het is de bedoeling om de aandelen Bovemij binnen enkele jaren zo goed mogelijk te verkopen. PB Holding waardeerde 471.500 euro af op de financiële vaste activa, door de lagere waardering van de Bovemij-certificaten. De bedrijfskosten waren 40.000 euro. PH Holding had halverwege dit jaar een eigen vermogen van 20 miljoen euro en 1,6 miljoen euro aan liquide middelen. Bankschulden zijn er niet. Bron: ABM Financial News

