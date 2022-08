Verlies voor Bovemij Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bovemij, waarin PB Holding, het voormalige Stern, een belang van 5,3 procent heeft, leed in de eerste helft van 2022 een verlies van 5 miljoen euro. Dit bleek vrijdag. Uit bedrijfsvoering werd een resultaat behaald van 22,2 miljoen euro. Het beleggingsresultaat kwam met een niet-gerealiseerde waardedaling van de beleggingsportefeuille evenwel uit op een verlies van 27,1 miljoen euro. Het eigen vermogen van Bovemij daalde met 33,8 miljoen euro, vooral door een dividenduitkering van 13,9 miljoen euro en een aandeleninkooprogramma dat in juni werd afgerond. De solvabiliteitsratio van het verzekeringsbedrijf was eind juni 204 procent. Bron: ABM Financial News

