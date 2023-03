Verdere stijging Europese autoverkopen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van personenauto's in Europa is in februari op jaarbasis verder gestegen. Dit meldde de Europese brancheorganisatie voor de auto-industrie ACEA woensdag. Het aantal verkochte nieuwe auto's in Europa steeg vorige maand met 11,5 procent tot 802.763 stuks. In Nederland ging het om een stijging met 23,8 procent en in België van 23,9 procent. Duitsland en Frankrijk, landen die qua volumes toonaangevend zijn in de Europese Unie, lieten ook stijgingen zien. In Duitsland ging de verkoop in februari met 2,8 procent omhoog. In Frankrijk stegen de verkopen met 9,4 procent. Bron: ABM Financial News

