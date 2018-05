PERSBERICHT: KBC Groep: KBC maakt de nieuwe kapitaalvereisten van de ECB bekendPersberichtBuiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*Brussel, 21 December 2017KBC maakt de nieuwe kapitaalvereisten van de ECB bekendKapitaal KBC blijft ruim boven de minimumvereistenDe Europese Centrale Bank heeft KBC op de hoogte gesteld van haar nieuweminimumkapitaalvereisten, die leiden tot een gecombineerde, totale fullyloaded CET1-kapitaalvereiste voor KBC (volgens de Deensecompromismethode) van 10,6%.Op het einde van het derde kwartaal van 2017 bedroeg de fully loadedCET1-ratio van KBC 15,9%, ruim boven de nieuwe CET1-kapitaalvereiste.De impact op KBC van het recente akkoord binnen het Basel-comitémet betrekking tot de resterende hervormingen van de post-crisisregelgeving zal worden opgenomen in de communicatie van KBC over deresultaten van het volledige boekjaar 2017.Na het Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) voor 2017 steldede ECB KBC formeel in kennis van haar beslissing om-- de pijler 2-vereiste (P2R) te behouden op 1,75% CET1;-- de pijler 2-aanbeveling (P2G) te behouden op 1,0% CET1.De kapitaalvereiste voor de KBC-groep wordt niet alleen bepaald door deECB, maar ook door beslissingen van de diverse lokale bevoegdeautoriteiten in de kernmarkten van KBCZo komt de beslissing van de Tsjechische en Slowaakse bevoegdeautoriteiten om de vereiste voor de anticyclische kapitaalbuffergeleidelijk te verhogen naar 1,25% overeen met een aanvullendeCET1-kapitaalvereiste van 0,20% op KBC-groepsniveau. Dat brengt degeconsolideerde vereiste voor de anticyclische kapitaalbuffer op 0,35%.De Nationale Bank van België maakte haar kapitaalbuffers voorBelgische systeembanken vorig jaar al bekend. Voor KBC betekent dat eenvereiste kapitaalbuffer van 1,5% voor 2018. Ten slotte bedraagt deconserveringsbuffer momenteel 1,875% voor 2018, en die zal stijgen tot2,50% in 2019. Die buffers komen boven op de minimaleCET1-kapitaalvereiste van 4,5% onder pijler 1.In totaal brengt dat de fully loaded CET1-kapitaalvereiste (volgens deDeense compromismethode) op 10,6% (10,4% vorig jaar) met een bijkomendeP2G van 1%. KBC overtreft ruim die vereiste: op het einde van het derdekwartaal van 2017 bedroeg de fully loaded CET1-ratio 15,9%. En omdat eendeel van de kapitaalvereisten geleidelijk zal worden opgebouwd tegen2019, ligt de betreffende vereiste (volgens de Deense compromismethode)voor 2018 op phased-in basis lager, nl. 9,875% CET1 (8,65% vorig jaar).Johan Thijs, CEO van KBC Groep, zegt hierover: "KBC is blij met debeslissing van de ECB. Ze betekent dat KBC een laag risicoprofiel heeften bestand is tegen ongunstige economische omstandigheden. Onzekapitaalpositie is heel stevig. Dat is een geruststellend signaal naaralle stakeholders die ons hun vertrouwen schenken.KBC zal een dynamische buffer boven de wettelijke vereisten blijvenaanhouden. Dat weerspiegelt onder meer hoe wij aankijken tegen eenmogelijk ongunstig economisch klimaat, eventuele nieuwekapitaalvereisten en onze positie ten opzichte van onze sectorgenoten.Zoals we al meedeelden tijdens ons event in Dublin in juni, hebben weonze 'eigen kapitaaldoelstelling' vastgelegd op 14,6% CET1 en willen weeen flexibele buffer tot 2% CET1 aanhouden voor eventuele fusies enovernames om onze marktposities in onze kernmarkten te versterken. Samenvormt dat de 'Referentiekapitaalpositie', die 16,6% CET1 bedraagt.KBC zal zich ook blijven focussen op zijn sterke fundamenten: eendynamisch klantgericht bankverzekeringsmodel, een gezond risicoprofiel,een stevige liquiditeitspositie, ondersteund door een erg solide enloyale klantendepositobasis in onze kernmarkten en een comfortabelesolvabiliteit die ons ruimte geeft voor bijkomende kredietverlening aanonze klanten en een actieve ondersteuning aan de gemeenschappen eneconomieën waarin we actief zijn."Lees het volledige persbericht in de bijlagePersbericht KBC Groep dd 21-12-2017:This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalfof Nasdaq Corporate Solutions clients.The issuer of this announcement warrants that they are solelyresponsible for the content, accuracy and originality of the informationcontained therein.Source: KBC Groep via Globenewswire(END) Dow Jones Newswires