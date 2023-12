Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel KBC Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft vrijdagavond het koersdoel voor KBC verlaagd van 76,00 naar 71,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van analist Flora Bocahut. Het aandeel KBC heeft sinds begin 2022 ondermaats gepresteerd, vooral sinds augustus 2023. Recent stelde Jefferies teleur met de nettorentebaten en de vooruitzichten voor de beloning van de aandeelhouders. Maar voor de outlook voor de rentebaten in 2024 ziet Jefferies weinig risico's. KBC rekent voor 2023 en voor 2024 op 5,4 miljard euro aan nettorentebaten. Jefferies verlaagde de winstramingen voor KBC met 2 tot 7 procent. Maar de taxaties van Jefferies liggen dan nog altijd 6 tot 8 procent hoger dan de analistenconsensus voor 2024 en 2025. Het aandeel KBC sloot vrijdag 1,5 procent hoger op 53,38 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.