Video: banken trappen winstseizoen goed af

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Het cijferseizoen is weer begonnen en de aftrap van de Amerikaanse banken viel niet tegen. Dit zei analist Corné van Zeijl van Cardano in de studio van ABM Financial News op Beursplein 5. "We hadden verwacht dat de winstmarge wat onder druk zou komen te staan vanwege de rentemarge, maar dat viel alles mee", aldus Van Zeijl. "Het begin is goed." Klik hier voor: banken trappen winstseizoen goed af Voor de bedrijven in de S&P wordt een winstgroei van nul procent verwacht. De afgelopen kwartalen waren dat echter nog dalingen, benadrukte Van Zeijl. En vergeet niet dat de cijfers gemiddeld zo'n 6 procent beter uitvallen dan verwacht, voegde de analist toe. De sector die erg op de winstgroei drukt, is de oliesector. De olieprijs lag in het derde kwartaal 12 procent lager dan vorig jaar, aldus Van Zeijl. Verder is Van Zeijl wat pessimistischer dan de consensus. De inflatie daalt, terwijl de lonen nog stijgen. "Dus we zouden nog wel eens wat margedruk kunnen zien", vreest de analist van Cardano. Voor Europa geldt volgens Van Zeijl min of meer hetzelfde plaatje als in de VS. Bron: ABM Financial News

