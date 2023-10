Jefferies verlaagt koersdoelen bankaandelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Jefferies heeft de koersdoelen voor ING, ABN AMRO en KBC verlaagd in aanloop naar de kwartaalcijfers. Dit bleek woensdag uit een sectorrapport van analist Flora Bocahut. Voor ING verlaagde zij het koersdoel van 18,80 naar 17,90 euro en voor ABN AMRO van 16,70 naar 15,70 euro. Voor KBC ging het koersdoel van 85,00 naar 76,00 euro. Bocahut handhaafde het koopadvies voor ING en KBC en voor ABN bleef het advies Houden. In haar rapport sprak de analist van recente tegenwind voor de banken in de Benelux, met bankenbelastingen in Nederland en België. Ook staan de netto rentebaten volgens Bocahut onder druk. Jefferies verlaagde de winsttaxaties voor ABN en ING met 0 tot 1 procent en voor KBC met 3 tot 6 procent. Voor ING blijft Jefferies boven de consensus zitten en het voorziet een kapitaalteruggave van meer dan 50 procent tussen 2023 en 2025, hetgeen een positieve aanjager voor het aandeel is. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.