Video: energie en financials geen winnaars Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Energie-aandelen en financials zijn de komende periode niet de winnaars op de beurs. Dat zei Bob Homan van ING Investment Office voor de camera van ABM Financial News. Tenzij de situatie in het Midden-Oosten echt nog escaleert, verwacht Homan niet te veel van de olieprijs. Financials, en dan vooral banken, "zijn erg rente-afhankelijk" en Homan ziet de rente de komende periode juist wat dalen. "Het hoogtepunt van de rentemarge is achter de rug", denkt de expert van ING. Beide sectoren hebben het volgens Homan ook moeilijker, als de algehele economie tegenwind ondervindt, omdat er dan minder vraag naar olie is en er meer faillissementen komen, wat nadelig is voor kredietverstrekkers. Verzekeraars staan er volgens Homan wat sterker voor momenteel, net als beursbedrijven als Euronext en CME. Energie en financials betalen hoge dividenden en dat ziet Homan niet direct in gevaar komen. Verkopen van deze aandelen is volgens de expert dan ook niet nodig. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.