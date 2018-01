Goud « Terug naar discussie overzicht

Ben me aan het verdiepen in Goud en Zilvermijn aandelen.

Kan overal op internet jaarverslagen lezen, maar daar snap ik toch iets te weinig van.



Zelf heb ik puur op TA en de goudprijs van $1300 dollar en zilverprijs van $20 dollar in de gaten te hebben gehouden een paar weken geleden Kinross Gold Corp(KGC) en Endeavour Silver Corp(EXK) gekocht.(gegokt)



Later heb ik daar Silver Standaard Resources(SSRI) en First majestic Silver(AG) aan toegevoegd.



Naar mijn eigen mening en van alles doorgenomen te hebben wat ik maar kan vinden op internet, kom ik tot het volgende lijstje voor de goud en zilvermijn aandelen.



Helaas beleg ik alleen via ING waar niet alle mijnaandelen verhandelbaar zijn en beperk me dus tot nu toe op deze.

(Heb al een info pakket besteld bij Lynx waar ik me op meer mijnaandelen kan richten)



Goudmijnen:



Eldorado EGO

Kinross KGC

Goldcorp GG

Yamana AUY



Zilvermijnen:



Silver Standaard SSRI

First Majestic AG

Endeavour Silver EXK

Pan American Silver PAAS

Silver Wheaton SLW



Deze goud en/of zilvermijn aandelen zijn volgens mij kansrijk bij stijgende goud en zilver prijzen.



Verdiep me er pas in en heb er voor de rest niet zoveel verstand van en zou dus graag andere meningen, tips en/of informatie/suggesties willen lezen om meer te weten te komen over Goud/Zilvermijn aandelen.



Mijn mandje hangt nu meer naar de zilver kant, maar ben zeker van plan om het ook aan de Goud kant uit te breiden.



Ben me ervan bewust dat de koersen van dit soort aandelen heel snel kan fluctueren, maar daar zit juist de spanning in en naar mijn mening bij stijgende goud en zilver prijzen enorme koers winsten mee kan behalen op deze op het oog historische lage prijzen.