AEX maakt zich op voor licht herstel, goud heeft het op de heupen

De AEX-index maakt zich op voor herstel, nadat Azië vannacht over een breed front groen kleurde. Het ziet er naar uit dat de markt iets op adem kan komen na het koersgeweld van gisteren, waarbij de AEX-index onder druk stond door ASML. Branchegenoot TSMC is zojuist doorgekomen met cijfers en dat kan mogelijk nog voor wat turbulentie zorgen.

In Nederland tellen we twee cijferaars: Sligro en NSI. De agenda voor de rest van de dag is redelijk overzichtelijk. De cijfers van Netflix na sluiting van Wall Street zullen waarschijnlijk de meeste interesse wekken. En het aandeel PostNL gaat vandaag ex-dividend.

Winstdaling NSI

NSI heeft in het eerste kwartaal minder winst geboekt door een kleine daling van de huurinkomsten en hogere kosten, onder andere voor rente, belastingen en onderhoud. De EPRA-winst per aandeel daalde met 17,1% naar €0,35. De netto-huurinkomsten daalden met 3,3%, maar de vergelijkbare huurinkomsten daalden een stuk minder: met 0,5%. De vergelijkbare leegstand bleef onveranderd op 5,2%.

De markt voor vastgoedbeleggers was volgens CEO Bernd Stahli 'extreem rustig', door gebrek aan beschikbare financiering en onzekerheid over het rentepad. Ook signaleerde hij weinig economisch vertrouwen en merkt hij dat institutionele beleggers hun blootstelling aan commercieel vastgoed willen verlagen en dat er zorgen in de markt zijn over de toekomstige vraag naar kantoren.

Desondanks houdt NSI vast aan de winstprognose voor de rest van het jaar.

Sligro ziet omzet toenemen

Sligro kwam met een vrij summiere trading update over het eerste kwartaal, waar we niet heel veel uit kunnen afleiden. Behalve dan dat de omzet met 2,7% is gestegen en dat die groei volledig autonoom was. Het lijkt wat minder te zijn dan analisten hadden verwacht.

In Nederland steeg de omzet met 3,8%, maar houden consumenten wel de hand op de knip. In België gaat het nog steeds niet zo lekker: daar daalde de omzet met 3,2%. Sligro spreekt hier van een 'uitloopeffect' van klanten die het bedrijf vorig jaar verloor in de bezorging in Antwerpen. Bij de zelfbedieningsvestigingen van Sligro-M in België steeg de omzet wel met 19%.

Sligro waagt zich niet aan een voorspelling voor de halfjaarcijfers.



TSMC overtreft verwachtingen

De cijfers van TSMC waren op het oog beter dan verwacht. De chipper uit Taiwan profiteerde van een grotere vraag, mede door de opmars van AI. U leest hier later vandaag ongetwijfeld meer over.

Koopjesjagers actief in Azië

De beurzen in Azië krabbelden vannacht aardig overeind en trokken zich niets aan van de bedrukte stemming op Wall Street. Koopjesjagers zagen kans om aandelen die de voorgaande sessies onder druk stonden op te pikken. De CSI 300 in Shanghai wist de voorgaande dagen aan de malaise te ontsnappen en steeg vannacht nog iets verder. Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 7.45 uur:

Nikkei 225: +0,4%

TOPIX (Japan): +0,7%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,5%

Hang Seng (Hongkong): +1,1%

Kospi (Zuid-Korea): +2% (!)

Techaandelen lagen er goed bij:

Samsung +1,3%

Alibaba: -0,3%

Baidu: +0,9%

Prosus-deelneming Tencent: +1,5%

Verliezen op Wall Street, maar United Airlines vliegt naar grote hoogte

Wall Street lijkt het momentum even kwijt te zijn. Na een positieve start, hebben beleggers zich bedacht. De drie belangrijkste indices eindigden eensgezind in de min. Niet voor het eerst: ook de voorgaande drie dagen stonden ze al onder druk. Zorgen over de Amerikaanse rente (Bank of America sluit inmiddels niet uit dat de rente pas in maart 2025 omlaag gaat) en wisselend ontvangen kwartaalcijfers lijken beleggers voorzichtig te maken. Vooral bij technologie-aandelen zagen we veel winstnemingen.

S&P 500: -0,6%

Dow Jones-index: -0,1%

Nasdaq: -1,2%

United Airlines kwam dinsdag na sluiting van Wall Street door met cijfers. Deze waren beter dan verwacht. Beleggers reageerden euforisch en zetten de koers maar liefst 17,4% hoger. Ook Abbott Laboratories presteerde beter dan analisten hadden verwacht, maar de farmaceut wist dat niet te verzilveren: de koers daalde met 3%.

De koers van Trump Media & Technology Group schoot met 15,6% omhoog. Maar dat kon de verliezen van de voorgaande dagen niet goedmaken. Maandag kelderde de koers met 18% nadat het bedrijf 146 miljoen aandelen had aangemeld, die in een later moment eventueel kunnen worden verkocht. Dinsdagavond ging er nog eens 14% van af nadat het bedrijf de lancering van een nieuw streamingplatform had aangekondigd.

ASML dook ook op Wall Street flink in de min: -7,1% na een tegenvallende orderstroom in het eerste kwartaal. Andere aandelen in de chipsector deden ook een stap terug, met verliezen voor Intel (-1,6%), AMD (-5,8%), Micron Technology (-4,5%), Applied Materials (-4,6%) en beurslieveling Nvidia (-3,9%).

Alcoa kwam met cijfers naar buiten nadat Wall Street de deuren had gesloten. De omzet daalde, maar minder hard dan analisten hadden verwacht. Ook nam het verlies verder toe. Maar in de nabeurshandel steeg de koers met 3,1%.

De indicatoren:

De Europese beurzen gaan een iets hogere opening tegemoet.

Groene koersen in Azië vannacht.

De paniekbarometer, de CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) daalt weer ietsje verder naar 18,21, maar dat is nog geen niveau om het Sein Brandmeester te geven. Voor beleggers in Flow Traders is een sterke volatiliteit juist wel leuk, zo heeft u gisteren kunnen lezen.

De euro ligt nog in dromeland en noteert 1,0688 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente is iets gedaald naar 2,72%. De tienjaars rente op Amerikaans staatspapier verliest drie basispunten en bedraagt nu 4,57%.

De goudprijs heeft er zin in en staat 0,7% hoger op $2.378,07 per troy ounce.

De olieprijzen lopen voorzichtig op, nadat ze gisteren flink waren gedaald. Voor een vat WTI betaalt u nu $82,25 (+0,1%). Een vat Brent-olie uit de Noordzee kost nu $87,41 (+0,1%). De olieprijzen zijn de afgelopen dagen iets meer ontspannen, nu de olievoorraden in de VS zijn gestegen en de angst voor een escalatie van het conflict tussen Iran en Israël iets naar de achtergrond verdwijnt.



De bitcoinkoers staat nog steeds onder druk, maar houdt vooralsnog stand boven $60.000. De munt noteert nu $61.160.

De AEX opent naar verwachting 0,5% hoger.

Adviezen

ASML krijgt fanmail van Berenberg:

ASML: naar €1.100 van €880 en kopen - Berenberg

Stellantis: naar €31 van €29 en kopen - RBC

Agenda: Philly Fed en Netflix

Sligro en NSI heeft u al gezien. Ook JET-concurrent Deliveroo en Easyjet kunnen elk moment de boeken openen. Na de lunch volgt Procter & Gamble en nabeurs is cosmeticabedrijf l’Oréal aan de beurt. Na sluiting van Wall Street openen Netflix en AkzoNobel-rivaal PPG de boeken. Het aandeel PostNL gaat €0,03 ex-dividend.

En in de VS staan de Philadelphia Fed-index en de leidende indicatoren op de rol. Dat zijn geen cijfers die de markten vaak in beweging brengen.

De Philly Fed-index geeft het vertrouwen van industriële ondernemers in de regio rond Philadelphia weer en geldt als een conjuncturele graadmeter. Een positieve stand duidt erop dat een meerderheid van de ondernemers een groei van de bedrijvigheid verwacht. Een negatieve index wijst op krimp. Vorige maand daalde de index van 5,2 naar 3,2. Nog wel positief dus, maar het viel mee: ondernemers hadden op een daling tot -5 gerekend.

De leidende indicatoren geven een indicatie voor de ontwikkeling van de economie in het komende halfjaar. Vorig jaar was de Leading Economic-index voor het eerst in twee jaar weer gestegen. In deze index zijn allerlei deelindicatoren verwerkt, zoals het consumentenvertrouwen en de beurskoersen.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:

09:00 PostNL €0,03 ex-dividend

13:00 Procter & Gamble - Cijfers eerste kwartaal (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - April (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - Maart (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Maart (VS)

18:00 L'Oreal - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

22:00 Netflix - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 PPG - Cijfers eerste kwartaal (VS)

En dan nog dit:

Brood en spelen gaan niet goed samen:

Voetbal scoort niet op de beurs

Ai

U.S. Debt Interest Payments Reach $1 Trillion ??



Bij hoge rentes maakt het echt uit waar u in belegt:

Goud is gestold angstzweet, zeggen ze. Dit jaar maakt goud zijn reputatie als veilige-haven-belegging goed waar. En ook in de afgelopen vijf jaar had u het edelmetaal moeten hebben (hoewel ook het rendement van de S&P500 niet mals is):

Zo dus...

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!