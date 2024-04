Slotcall: daar gaat de winst, maar gelukkig beperken chippers de schade

De AEX-index begon goedgemutst aan het tweede kwartaal, maar moest aan het einde van de middag de openingswinst weer inleveren na een teleurstellende opening van Wall Street. Het is aan de chippers te danken dat het verlies niet groter was.

Beleggers hadden er duidelijk zin in vandaag. De AEX-index opende circa 1% hoger onder aanvoering van ASMI, Besi en ASML, die fanmail hadden gekregen van Barclays. Maar na het middaguur kwam de klad erin en toen Wall Street met verlies opende, smolt het laatste restje van de winst weg.

Toch had het veel erger kunnen uitpakken. In de ons omringende beurzen staan veel hogere verliezen op de borden. Het is dan ook aan diezelfde chippers te danken dat de verliezen beperkt bleven. Ook indexzwaargewichten Shell en ING hielden de index nog aardig in toom.

Bij de AMX en de AScX zijn de verliezen aanzienlijk groter: respectievelijk 0,6% en 1%. Hier trekken vooral Alfen en Ebusco de indexen omlaag.

Vochtproblemen nekken Alfen

Alfen kreeg een forse optater nadat het bedrijf had gemeld dat het de levering van zijn Pacto middenspanningsruimtes (bedoeld om het stroomnet te versterken) moet staken. Het concern zag zich hiertoe gedwongen nadat in enkele ruimtes die zijn geleverd aan netbeheerder Liander vocht was aangetroffen.

Wat de impact gaat worden, is nog niet bekend en in dit stadium ook lastig in te schatten. maar dat het leidt tot een schadepost, is zeker. Wat dit betekent voor het koersdoel van de IEX Beleggersdesk, kunt u hier lezen.

Vochtprobleem drijft Alfen in het nauw. Wat betekent dit voor beleggers? https://t.co/ZrCrtwzGEo via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 2, 2024

Ajax-CEO geschorst

Ook Ajax stond op een negatieve manier in het nieuws. CEO Alex Kroes is per direct geschorst, vanwege mogelijke handel met voorkennis. Hij bleek een week voor zijn voorgenomen benoeming 17.000 aandelen te hebben gekocht. De Raad van Commissarissen is van plan om hem definitief de laan uit te sturen, maar daarvoor moet eerst een Buitengewone Aandeelhoudersvergadering worden belegd. Na tegenvallende sportieve prestaties en een onderzoek naar de transfers onder leiding van Sven Mislintat de zoveelste smet op het blazoen van de voetbalclub.

Het concern diskwalificeert zichzelf hiermee als beursgenoteerd bedrijf, vindt Patrick Beijersbergen, die vindt dat het aandeel überhaupt niets te zoeken heeft op de Amsterdamse beurs.

IEX Modelportefeuilles breiden voorsprong uit

In dat opzicht had u beter kunnen beleggen in de IEX Modelportefeuilles. Deze hebben afgelopen week hun gemiddelde voorsprong op de benchmarks verder vergroot. De gemiddelde outperformance sinds de start is opgelopen naar 11,8%. Als abonnee van IEX heeft u toegang tot drie portefeuilles: Nederland, dividend en internationaal.

Onze drie modelportefeuilles hebben afgelopen week hun gemiddelde voorsprong op de benchmarks verder vergroot. De gemiddelde outperformance sinds de start is opgelopen naar 11,8% - https://t.co/fdUXcywABV pic.twitter.com/TpKkUaSDKE — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 2, 2024

Goudprijs niet te stuiten

De goudprijs rijgt het ene record aan het andere. Technisch analist Royce Tostrams bekeek het koersverloop en het lijkt erop dat er nog meer in het vat zit. Op korte termijn ligt het edelmetaal er volgens hem uitstekend bij. En ook het lange-termijnplaatje oogt positief. Met de uitbraak boven $2.075,35 is een vierjarige barrière gebroken, waardoor de weg open ligt naar $2.500.

Volgens fundamenteel analist Martin Crum zijn er voldoende factoren die een verdere stijging van de goudprijs rechtvaardigen. Je zou verwachten dat beleggers in de rij stonden om goud te kopen, maar toch is de interesse in het Westen mager. Bijzonder. Ook is het opmerkelijk dat d ekoersen van goudproduceten, zoals Barrick Gold, achterblijven. Is het interessant om zo'n aandeel op te nemen in uw portefeuille? Het advies van de IEX Beleggersdesk leest u hier.

Na maanden worstelen met de $2.000-grens is de goudprijs uitgebroken. Hier vallen een paar zaken op. https://t.co/pLGLovgLAq via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 1, 2024

Wall Street start in mineur, en hoe

De belangrijkste indices op Wall Street staan voor de tweede dag op rij in het rood. Dat heeft deels te maken met - hoe kan het ook anders - het vooruitzicht dat een renteverlaging langer op zich kan laten wachten dan eerder door de markt was voorzien. Fed-voorzitter Jerome Powell had afgelopen weekend laten doorschemeren dat hij geen haast heeft met de eerste rentestap. Daar kwamen nog beter dan verwachte inkoopjmanagersindexen voor de industrie bij, die beiden duidden op groei: een teken dat de Amerikaanse economie nog zeker niet aan het afielen is. Ook de PCE-inflatie blijkt nog steeds te hoog: 2,8% in februari, terwijl de Fed streeft naar 2%.

Dit alles zette gisteren en vandaag de beurskoersen onder druk, terwijl de rente op tienjaarsleningen opliep naar het hoogste niveau dit jaar.

Vlak na het rentebesluit van 20 maart ging de markt er nog van uit dat de Fed op 12 juni zou besluiten om de rente eindelijk te verlagen: die kans werd volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group toen ingeschat op 74,3%. Inmiddels is die kans geslonken naar 58,7%. Juni is dus nog wel het meest waarschijnlijk, maar de twijfel slaat wel toe.

Veel zal afhangen van het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van vrijdag. Een afkoelende arbeidsmarkt (met een lagere banengroei dan verwacht en een geringe loongroei) zou in dat opzicht goed nieuws zijn. Maar blijkt dat de arbeidsmarkt aanhoudend sterk is, dan zal Powell worden bevestigd in zijn visie dat er geen haast is om de rente te verlagen.

Een opvallende daler is Tesla (-5,3%) dat wordt afgestraft voor tegenvallende autoverkopen. De fabrikant van elektrische auto's kampt met behoorlijk wat tegenwind. De levering van onderdelen is verstoord door aanvallen van Houthi-milities in de Rode Zee en in China ondervindt Tesla felle concurrentie van partijen als BYD en Xiaomi.

De brede markt

De AEX sloot 0,04% lager en daarmee hebben we nog geluk vergeleken met de ons omringende beurzen. De DAX40 sloot 1,1% lager, de CAC40 verloor 0,9%, de Bel20 moest 0,4% prijsgeven en de FTSE100 eindigde 0,2% in de min.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt flink op naar 15,80, maar dat is nog geen niveau om u zorgen over te maken.

Rode koersen op Wall Street. De S&P 500 staat 1% lager, de Dow verliest 1,2% en de Nasdaq raakt 1,3% kwijt.

De euro staat ietsje hoger op 1,0766 dollar.

De Amerikaanse tienjaarsrente loopt op, nu het er naar uitziet dat de Fed nog even wacht met een renteverlaging. Er staat nu 4,36% op de borden.

De goudprijs zet de rally voort. Vandaag 1% erbij op $2.257 per troy ounce.

Een gevoelig verlies voor de bitcoin: ruim 6% eraf op $65.074.

De olieprijzen zitten in de lift omhoog. De prijs van een vat WTI staat 1,8% hoger op $84,59. Brent koerst 1,6% hoger op $88,34.

Verder op het Damrak

Een flinke afstraffing voor Alfen, maar Shell redt de meubelen.

Besi koerst 1,8% hoger nadat het aandeel door Barclays op de kooplijst is gezet.

koerst 1,8% hoger nadat het aandeel door Barclays op de kooplijst is gezet. ASMI wint 1,1% na een koersdoelverhoging van Barclays

wint 1,1% na een koersdoelverhoging van Barclays ASML werd ook getrakteerd op een koersdoelverhoging van Barclays, maar weet dat niet te verzilveren: de koers eindigde 0,2% lager.

werd ook getrakteerd op een koersdoelverhoging van Barclays, maar weet dat niet te verzilveren: de koers eindigde 0,2% lager. Galapagos werd door Bank of America op de verkooplijst gezet, maar het aandeel eindigt onveranderd.

werd door Bank of America op de verkooplijst gezet, maar het aandeel eindigt onveranderd. Renewi behoort tot de grootste stijgers nadat de afvalverwerker had gemeld dat het van start is gegaan met een sorteerfaciliteit voor harde kunststoffen in het Brabantse Acht.

Shell (+3,2%) voerde de AEX aan, waarschijnlijk dankzij de hogere olieprijzen. Vandaag start het hoger beroep van Shell in de spraakmakende klimaatrechtszaak van Milieudefensie. Het gerechtshof in Den Haag moet bepalen of Shell inderdaad verplicht is om zijn CO2-uitstoot snel te verlagen.

(+3,2%) voerde de AEX aan, waarschijnlijk dankzij de hogere olieprijzen. Vandaag start het hoger beroep van Shell in de spraakmakende klimaatrechtszaak van Milieudefensie. Het gerechtshof in Den Haag moet bepalen of Shell inderdaad verplicht is om zijn CO2-uitstoot snel te verlagen. Corbion heeft de verkoop van de emulgatoractiviteiten aan Kingswoods Capital Management afgerond. Beleggers nemen het voor kennisgeving aan: het aandeel sloot fractioneel hoger.



NX Filtration koerste 2% hoger nadat bekend werd dat het bedrijf een opdracht in Canada in de wacht heeft gesleept.

Adviezen

Barclays heeft de Nederlandse chippers door de wasstraat gehaald. Dit levert voor alle aandelen een hoger koersdoel op en voor Besi een koopadvies. En Bank of America gooit de handdoek in de ring bij Galapagos.

ASML: naar €920 van € 650, maar advies blijft houden - Barclays

ASMI: naar €530 van €405, maar advies blijft houden - Barclays

Besi: naar €175 van €150 en houdadvies vervangen voor een koopadvies - Barclays

Unibail-Rodamco-Westfield: naar €107 van €70 en kopen - Goldman Sachs

SBM Offshore: naar €19,80 van €24 en kopen - Barclays

Galapago: advies omlaag van houden naar verkopen, bij koersdoel van €28,88 - Bank of America

Adyen: naar €1.850 van €925 en kopen - Morgan Stanley

Heineken: naar €107 van €118 en kopen - Goldman Sachs

InPost: naar €15,40 van €14,50 en kopen - Barclays

HAL Trust: naar €123 van €126 en houden - Degroof Petercam

Arcadis: naar €65 van €60 en kopen - Jefferies

Agenda: Europese inflatie en opnieuw inkoopdata

Morgen wordt uitgekeken naar de inflatie in de eurozone in maart. Hoewel het slechts om een voorlopige inschatting gaat, zal het cijfer wel veel aandacht trekken, zeker omdat de financiële markten met smart zitten te wachten op een eerste renteverlaging door de ECB.

In februari kwam de inflatie uit op 2,6% op jaarbasis: ietsje lager dan in januari (toen 2,8% werd gemeten), maar nog steeds boven de doelstelling van de ECB (van 2%). Economen verwachten dat de inflatie in maart op hetzelfde niveau uitkomt. De kerninflatie, waar volatiele items als voedingsmiddelen en energie buiten beschouwing zijn gelaten, was in februari voor de zevende maand op rij gedaald, naar 3,1% (tegen 3,3% in januari). In maart zal dit cijfer naar verwachting nog iets verder zijn gezakt naar 3,0% op jaarbasis. Als de inflatie meevalt, brengt dat een renteverlaging iets dichterbij en dat kan leiden tot opluchting op de beurzen.

Verder verschijnen er opnieuw inkoopmanagersindexen, ditmaal voor de diensten. De cijfers voor de industrie zijn al binnen en die lieten een verdeeld beeld zien: krimp in Europa en Japan, groei in China en de VS.

Eurozone: daling van 46,6 naar 46,1 (dus krimp)

Nederland: stijging van 49,3 naar 49,7 (kleinste krimp in 17 maanden)

Japan: stijging van 47,2 naar 48,2 (nog wel krimp)

China (S&P): stijging van 50,9 naar 51,1 (groei en hoogste stand in 13 maanden)

China (overheid): stijging van 49,1 naar 50,8 (van krimp naar groei)

VS (S&P): daling van 52,2 naar 51,9 (derde maand van groei op rij, maar wel groeivertraging)

VS (ISM): stijging van 47,8 naar 50,3 (hardere groei dan verwacht).

Hierbij de volledige agenda van morgen:

01:30 Japan inkoopmanagersindex diensten maart (def)

03:45 China inkoopmanagersindex diensten maart (def)

08:00 Bijeenkomst OPEC+

09:00 Heijmans jaarvergadering

11:00 Eurozone inflatie maart (voorlopig, consensus 2,6%)

11:00 Eurozone werkloosheid februari

13:00 VS hypotheekaanvragen - wekelijks

15:45 VS Inkoopmanagersindex industrie S&P maart (def)

16:00 VS inkoopmanagersindex diensten ISM maart (consensus 52,6)

16:30 VS olievoorraden - wekelijks

18:10 VS toespraak Jerome Powell

U bent weer bijgepraat. Ik wens u een fijne avond toe!