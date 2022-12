Beleggen in cryptomunten: 8 zaken om op te letten

Wie geluk heeft kan veel geld verdienen met crypto’s, maar er kleven ook grote risico’s aan. Acht vragen die u zichzelf moet stellen voordat u in bitcoin, ether of andere crypto’s gaat handelen.

Afgelopen jaar hebben we gezien hoe grillig de cryptomarkt kan zijn. In twaalf maanden tijd is de totale wereldwijde marktkapitalisatie (aantal munten in omloop vermenigvuldigd met de koers) gekelderd van meer dan $3000 miljard tot minder dan $800 miljard. Daarmee is ruim twee biljoen dollar in rook opgegaan.

Dat het nu tegenzit, wil niet zeggen dat er met crypto’s geen mooie winsten zijn te behalen. Wel is het belangrijk om goed te weten wat u doet en welke risico’s u loopt.

1. Wat zijn de risico's?

De koersgrafieken van veel cryptomunten tonen een grote gelijkenis met het seismogram van een aardbeving: hoge pieken en diepe dalen zijn niet ongewoon.

Een van de redenen hiervoor is dat de cryptomarkt nog in de kinderschoenen staat. Blockchaintechnologie is nog relatief nieuw. Er zijn duizenden verschillende munten in omloop, de concurrentie is moordend en het is maar de vraag welke munten levensvatbaar blijken. Dat maakt het lastiger om een munt op waarde te schatten dan een aandeel in een volwassen markt.



Daarnaast handelen veel cryptobeleggers uit emotie. Ze worden bevangen door Fear of Missing Out (angst om de boot te missen) of hoogtevrees. Dat leidt tot grillige koersbewegingen.

Ook dat de cryptomarkt ongereguleerd is, brengt een risico met zich mee. Zo moet u uitkijken voor zogeheten pump & dump-praktijken waarbij grote beleggers proberen een munt te hypen, om vervolgens met een royale winst op zak weer uit te stappen. U zult niet de eerste zijn die vlak voor de top instapt en daarna een enorme val maakt.

Verder moet u er rekening mee houden dat overheden beperkingen kunnen opleggen aan cryptomunten, omdat ze bang zijn om hun monopolie in het in omloop brengen van geld kwijt te raken.

Bedenk of u deze risico's kunt en wilt nemen, beleg uitsluitend met geld dat u kunt missen en houd een eventuele blootstelling aan crypto's sowieso beperkt.

2. Welke munten ga ik kopen?

Heeft u besloten in crypto's te handelen, dan moet u een keuze maken uit circa 10.000 verschillende munten. Elke munt heeft eigen karakteristieken. Zo kan de bitcoin dienen als waardeopslag, omdat het aantal munten dat in omloop kan worden gebracht is begrensd. Ethereum is voornamelijk opgezet als een netwerk waarop applicaties kunnen worden gebouwd en transacties in geld of documenten kunnen plaatsvinden; het is dus een soort infrastructuurmunt.

Daarnaast zijn er crypto's die zich toeleggen op het zo snel en veilig mogelijk doen van transacties, op het mogelijk maken van uitwisseling van documenten, faciliteren van internationale betalingen, in kaart brengen van de productieketen, enzovoort.

Uiteraard hoeft u niet alle ins en outs te weten, maar zorg er wel voor dat u globaal weet wat de onderliggende technologie is, welke toepassingen er zijn en welk team erachter zit. De cryptomarkt is al speculatief van aard, als u de basis niet begrijpt wordt het echt puur gokken.

3. Gewone munten of stablecoins?

Een aparte categorie cryptovaluta wordt gevormd door stablecoins: munten waarvan de waarde gelijk is aan die van een andere munt, zoals de Amerikaanse dollar of de euro. Denk bijvoorbeeld aan Tether (USDT) en USD Coin (USDC).

Die koppeling zou moeten leiden tot minder heftige koersschommelingen dan bij andere cryptovaluta. Maar een zekerheid is dit niet, zoals de koersimplosie van platform Terra met de daaraan gekoppelde munt luna afgelopen zomer illustreerde. Houd daarom ook bij stablecoins de blootstelling beperkt.

Overweegt u deze te kopen, kijk dan naar de dekking (het onderpand), die houders van deze munt de garantie moeten geven dat ze de munt kunnen omwisselen voor de dollar, euro of andere munt waaraan de coin is gekoppeld. Zijn er voldoende reserves? En in welke activa worden die reserves aangehouden? Als dat dollars of Amerikaanse staatsobligaties zijn, zorgt dat voor meer stabiliteit dan wanneer het om cryptomunten gaat.

4. Hoeveel verschillende munten voeg ik toe aan mijn portefeuille?

Spreiden is risico mijden, zo luidt een bekende beurswijsheid. Om uw portefeuille niet te kwetsbaar te maken voor koersdalingen, is het verstandig om uw vermogen te verdelen over verschillende beleggingscategorieën.

Daarnaast is aan te raden om ook binnen elke beleggingscategorie spreiding aan te brengen. Anders loopt u het risico om bij één verkeerde gok uw inleg (grotendeels) kwijt te raken. Koop dus waar mogelijk cryptomunten met verschillende toepassingen en eventueel ook variërend in marktkapitalisatie.

5. Opslag: hot of cold?

Not your keys, not your coins, is een gevleugelde uitspraak onder cryptobeleggers. Veel cryptobeleggers bewaren hun munten op een platform. Dat is riskant, omdat u het beheer overdraagt aan een andere partij. Mocht de crypto exchange failliet gaan, dan kun je alles kwijt zijn als er verder geen waarborgen zijn. Ook kan een handelsplatform bijvoorbeeld tegoeden bevriezen, de verkoop van munten aan banden leggen of kosten in mindering brengen op uw tegoed.

Wilt u de touwtjes in handen houden, kies dan voor een zogeheten wallet: een soort digitale portemonnee. Hierin zitten niet de munten zelf opgeslagen (die bevinden zich immers op de blockchain), maar de digitale sleutel die toegang geeft tot uw munten.

Hiervan bestaan twee varianten:

een online wallet

een offline wallet

Een online wallet (ook wel hot wallet genoemd) is een virtuele portemonnee. Dit kan via een online aanbieder of door sortware te installeren op uw computer of telefoon. Dit levert gebruiksgemak op, want u heeft eenvoudig toegang tot uw munten, overal waar een internetverbinding is. Maar het maakt u ook kwetsbaar. Bij een beveiligingslek kunnen criminelen er met uw cryptomunten vandoor gaan. Ook kunnen malafide partijen tegoeden wegsluizen.

Wilt u meer zekerheid, kies dan voor een offline wallet (ook wel cold wallet genoemd). Dit kan via een apparaatje die u op uw computer aansluit en waarmee u zonder internetverbinding bij uw bitcointegoed kunt komen. Deze methode is een stuk omslachtiger, want u heeft een lang wachtwoord nodig om te kunnen inloggen. Maar zolang uw computer offline is, is de wallet niet te hacken. En mocht de wallet gestolen worden of kwijtraken, dan kan een ander daar niets mee, zolang hij of zij uw wachtwoord niet weet.

6. ... of via een ETN?

Er is nóg een manier om in crypto's te handelen: via een ETN (Exchange Traded Note). Dat is een beleggingsproduct dat de waardeontwikkeling van één cryptomunt of een mandje van cryptovaluta volgt; vergelijkbaar met een ETF. De onderliggende munten worden offline bewaard.

Anders dan bij een gewone belegging hoeft u de munten niet zelf te kopen en een cryptowallet aan te maken. U handelt erin via een broker. Het gemak heeft wel een prijs: u betaalt beheerkosten.

7. Welke cryptobeurs?

Wilt u rechtstreeks handelen in crypto's en niet via een ETN, kijk dan bij welke crypto exchange uw beleggingen volgens u in de beste handen zijn. Welke kosten worden in rekening gebracht? Hoe transparant is de aanbieder daar over? Hoe eenvoudig is het om cryptovaluta te kopen en te verkopen? Is de app gebruiksvriendelijk? Is de exchange goed bereikbaar voor vragen? Is er de mogelijkheid tot staken (zie punt 8)? Hoe is de beveiliging?



Kijk ook naar het aanbod: in welke munten kunt u handelen? Bedenk dat meer niet per definitie beter is. Een aanbieder kan ook vage munten in omloop brengen. Het kan fijn zijn als de exchange alvast een voorselectie maakt. Anderzijds vallen op nieuwe munten soms duizelingwekkende koerswinsten te behalen (maar ook even zo forse verliezen).

Een handig hulpmiddel bij de selectie van een crypto exchange is de uitslag van een groot beleggingsonderzoek dat IEX onlangs heeft uitgevoerd.

8. Ga ik ook staken?

Behalve middels eventuele koerswinst is er nóg een manier om rendement te behalen met een belegging in cryptovaluta. Bij veel crypto exchanges kunt u voor sommige valuta kiezen voor staken. Dit lijkt een beetje op een termijndeposito. U zet uw tegoeden tijdelijk vast, waarna uw coins worden ingezet om transacties op de blockchain te valideren en het netwerk te beveiligen. In ruil hiervoor ontvangt u een vergoeding die vergelijkbaar is met rente op een spaarrekening.

Op sommige munten kunt u zelfs dubbelcijferige rendementen behalen. Staar u hier echter niet blind op, want ook aan deze constructie kleven risico's. Zo kunt u uw cryptotegoed niet zomaar verkopen. Mocht de koers tussentijds fors stijgen, dan kunt u niet uitstappen, waardoor u veel rendement kunt mislopen. Als een exchange zeer hoge stakingsvergoedingen aanbiedt, kan dat bovendien een teken zijn van liquiditeitsproblemen.

