TA: dit zijn de vooruitzichten voor de 5 grootste cryptomunten in 2022

Het cryptolandschap is nog altijd volop in ontwikkeling en wekelijks duiken er dan ook nieuwe namen op van crypto's die door crypto-enthousiasten worden aangeduid als de nieuwste bitcoin- of etherkiller.

Ook komend jaar zullen er ongetwijfeld vele nieuwe crypto's voorbij komen die worden gehyped op de verschillende socialemedia-platforms en daardoor stijgingen laten zien van enkele honderen of zelfs duizenden procenten.

Voor mijn top 5 voor 2022 ga ik dan ook niet gokken welke crypto's wel eens 'to the moon' zouden kunnen gaan, maar bespreek ik de langetermijntechnische plaatjes van de huidige crypto-top 5, op basis van marktkapitalisatie (zoals weergegeven op Coinmarketcap.com). Buiten de stablecoins om kom ik dan op bitcoin, ether, Binance coin, SOL en ADA van Cardano.

1. Bitcoin

Bitcoin weet al even niet te overtuigen en ook voor komend jaar ziet het technisch beeld er nog niet goed uit. Nadat de koers de nipte uitbraak boven de top van april niet wist vast te houden, is de koers verder teruggevallen. Inmiddels noteert de koers al 30% onder haar all-time high van november.

Wat de schade echter nog groter lijkt te maken, is dat de lange termijn stijgende trend is afgebroken en over is gegaan in een meer neutraal koersverloop. Een terugval richting de onderzijde van de neutrale fase ligt hiermee voor de hand.

Gezien de forse koersuitslagen van bitcoin, zal dit echter wel een flinke daling betekenen. De steun ligt namelijk rond $29.000. Als dit niveau wordt opgezocht zal dat vanaf de huidige koers nog een daling van 40 procent betekenen.

Het beeld klaart pas op wanneer de neutrale bandbreedte opwaarts wordt verlaten. Een doorbraak boven het all-time high zal ruimte vrijmaken voor een stijging richting berekend koersdoel $100.000. Voorlopig staat dit scenario echter nog even in de ijskast.

2. Ether

Het piept en het kraakt bij ether, de token van het Ethereum-netwerk. Lange tijd leek deze cryptomunt zich aan de verkoopdruk te kunnen onttrekken terwijl bitcoin al neerwaarts draaide. De recente opwaartse uitbraak hield lang stand, maar lijkt nu toch echt te worden geneutraliseerd.

Een weekslot onder de koerstoppen van mei en september zal de uitbraak ongedaan maken en tevens een einde maken aan de lange termijn stijgende trend die vanaf begin 2020 intact was.

Een duidelijke terugval onder $3.950 zal ruimte vrijmaken voor een grotere correctie richting de steunzone tussen $1.400 en $1.750, gevormd door de oude top van 2018 en de bodems van medio 2021.

Alleen wanneer de koers op zeer korte termijn sterk weet op te veren en boven $3.950 weet te sluiten, kan het negatieve scenario worden afgewend en worden hogere koersen weer mogelijk. Voorlopig blijft het echter oppassen.

3. Binance Coin

BNB, de token van de Binance Smart Chain, ligt er technisch bezien zeker niet verkeerd bij. Hoewel de stijgende fase recent is overgegaan in een meer neutraal koersverloop, wijzen de hogere koersbodems van de afgelopen maanden nog wel op een aanhoudende vraag. Er is momenteel sprake van een aarzeling onder de weerstand van de toppen van 2021 rond $700.

Om verder te verbeteren, dient de koers door deze weerstand te breken. Dan zal de oude stijgende trend worden voortgezet en kunnen hogere koersniveaus worden opgezocht.

Het volgende koersdoel wacht dan rond $1.000. Mocht de herstelfase van de afgelopen maanden echter worden afgebroken en de koers terugvallen onder de blauwe stippellijn rond $500, dan kan de koers nogmaals de onderkant van de bandbreedte rond $200 opzoeken.

4. SOL

SOL (Solana) is een van de meest succesvolle grote crypto's van het afgelopen jaar. Met een stijging van meer dan 10.000% wist SOL de prestaties van onder andere bitcoin en ether ver voor te blijven.

De opmars van SOL is de laatste weken echter wel tot stilstand gekomen. De stijgende trend is afgebroken en een zijwaarts koersverloop is ingezet.

Hoewel van een serieuze verzwakking nog zeker geen sprake is, moeten we op korte termijn wel rekening houden met wat meer verkoopdruk. De eerste steun wacht nu rond $115, gevormd door de bodem van september. Pas hieronder zal het beeld verder verzwakken en komt er ruimte vrij voor een grotere koersdaling.

Om de oude stijgende trend weer op te pakken, moet SOL boven de laatste top rond $267 breken. Daarna wordt $400 het volgende, berekende, koersdoel.

5. ADA

Ook ADA kende een zeer sterk jaar, maar deze munt heeft onlangs al flink wat winst moeten inleveren. ADA, de token van het Cardano-netwerk, bewoog sinds begin 2020 in een sterk stijgend trendkanaal, waarbij de fors hogere toppen en bodems wezen op koopkrachtige vraag onder speculanten.

Nadat eind augustus de top werd gezet op $3.160 is de koers flink teruggevallen. De koers zakte al snel terug onder de oude top van mei en viel daarna ook uit het opgaande trendkanaal.

Inmiddels heeft ADA meer dan 50% vanaf de hoogste koers moeten inleveren en lijkt de bodem nog niet gevonden. De eerste steun wacht rond $1,00, gevormd door de bodems van medio dit jaar en de oude top uit 2018. Hieronder gaat het luik open naar fors lagere koersniveaus.

Pas als de koers door de steun wordt opgevangen en de correctieve fase van de afgelopen maanden wordt afgebroken, kan er worden gewerkt aan herstel. Voorlopig lijkt daarom een meer neutraal koersverloop tussen steun $1,00 en weerstand $3,16 het meest positieve scenario voor 2022.

Wouter Slot heeft geen positie in een van de bovengenoemde cryptomunten.

