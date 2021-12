Outlook Wall Street: positief 2022

Als het rendier van Santa Claus tijdens kerstfeest, staat de Wall Street te trappelen op de drempel van het nieuwe beleggingsjaar.

Net als alle andere aandelenmarkten, beweegt ook de Amerikaanse aandelenbeurs nog steeds opwaarts, met wat aarzeling op de korte termijn.

Toenemende gretigheid onder beleggers

Op Wall Street is de technische schade echter zeer beperkt. Zagen we daar eerder dit jaar correcties van rond de 8%; de recente dip bedraagt slechts een kleine 5,5%. Dit duidt op toenemende gretigheid onder beleggers. Technisch blijft een Buy the Dips strategie dan ook gerechtvaardigd.

De uptrend wordt bevestigd zodra de Amerikaanse indices boven hun recente toppen en all-time highs weten te breken.

Positief

Positief is dat niet één van de correcties van de belangrijke indices onder de de 200-dagenlijn is geweest. Positief is ook dat de betere beleggingsmaanden van het jaar nog voor ons liggen: deze zijn doorgaans in de periode tot en met april.

Negatief

Tot voor kort was een minpuntje dat Wall Street wat op de muziek vooruitgelopen was, wat tot een overbought conditie had geleid. Maar dit is door de recente correctie helemaal geneutraliseerd.

De stemming werd onlangs vooral beïnvloed door angst voor economische fall out van de nieuwe coronavariant, in combinatie met stevige inflatie. Maar die zorgen lijken inmiddels verdisconteerd.



Een apart thema is het gigantische geldstroom die president Biden in gang wil zetten. Beleggers hopen dat de Senaat in januari positief over Biden's economische plan Build Back Better zal stemmen. Daarmee hoopt Biden 2000 miljard dollar in de Amerikaanse economie te pompen.

Technologie

Vorig jaar rond deze tijd gaf ik aan dat Wall Street er technisch prima bijlag, met technologie als locomotief. In tegenstelling tot veel economen, verwacht ik dat technologie ook volgend jaar wel de rest van de beurs op sleeptouw zal nemen.

Conclusie

In deze kerstblog kijk ik vooruit op de Amerikaanse aandelenbeurs. Technisch ligt die er nog prima bij, behoudens wat aarzeling op korte termijn.

Ook in 2022 mogen we nog een flinke stijging van de koersen verwachten. Zowel voor de brede S&P500, als voor de Nasdaq zit er nog zo'n 20% tot 25% in het vat.

Dat geldt ook voor SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft. Buy the Dip lijkt ook voor 2022 een uitstekende strategie.

S&P 500-index

In de recente correctie vormde de S&P-index een hogere bodem binnen de stijgende trend. Nu de koers boven de voorgaande top weet te blijven, wordt het technische beeld bevestigd.

Er ligt steun op 4.545,85 punten (de bodem van 10 november). Weerstand ligt rond 5.850,00 punten (berekend koersdoel).

De uptrend wordt hervat zodra de index boven hun recente toppen en all-time highs van begin november rond 4.745,79 punten weet te breken.

De 200-dagenlijn van de S&P index laat een opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

Nasdaq 100 index

Kopers in tech blijven zeer actief, getuige het patroon van hogere toppen en bodems op de Nasdaq 100-index. Bij correcties wordt op steeds hoger niveaus ingestapt. Steun ligt op 15.543,31 punten (de bodem van 3 december).

De kleinere Amerikaanse technologiebeurs biedt binnen de uptrend een koersdoel rond 20.200 punten. Maar eerst moet de index boven hun recente toppen en all-time highs van begin november rond 16.500-16.700 punten zien te breken.



De 200-dagenlijn van de Nasdaq 100 index laat een stijgende trend zien. Dit duidt op een positieve technische conditie.

SOX-index (Amerikaanse halfgeleiderindustrie)

In de recente terugval heeft de SOX index rond 3.670 punten (de bodem van 12 november) een fors hogere bodem achtergelaten. De SOX-index, die het koersverloop van de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, ligt er technisch prima bij.

De stijgende trend en het positieve technische beeld worden bevestigd omdat de koers ver boven de voorgaande top is opgevangen. Het berekend koersdoel ligt rond 5.000 punten.

De krachtige stijging van de 200-dagenlijn valideert de sterke technische conditie van van de SOX index.