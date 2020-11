De bitcoin bull run is begonnen!

De koers van de bitcoin is de afgelopen weken behoorlijk volatiel. Deze volatiliteit wordt voornamelijk veroorzaakt door vele nieuwe gebeurtenissen die elkaar in rap tempo opvolgen.

Bijzonder is dat nieuwsfeiten als deze enkele maanden geleden nog geen rimpeltje in de koers veroorzaakten. Waarom dat juist nu wel gebeurt - net als tijdens de rally in 2017 - is niet duidelijk. Wel is zichtbaar dat de retailbelegger nog niet in de markt is toegetreden.

Veel bullish nieuws

Er was een hoop geschommel de afgelopen weken. Na de aankondiging van Paypal om bitcoin aan te bieden aan haar 300 miljoen gebruikers, kwam de koers van de cryptomunt in een stroomversnelling terecht. In enkele dagen tijd steeg de koers van ongeveer $12.000 naar bijna $14.000.

Niet veel later volgde positief nieuws van Jamie Dimon (topman van JP Morgan), waaruit bleek dat zijn visie ten aanzien van bitcoin 180 graden gedraaid was.



Ook enkele traditionele bitcoin-haters, onder wie Nouriel Roubini, stelden hun mening bij. Daarnaast gaven een aantal grote fondsmanagers en enkele grote techbedrijven, waaronder Square en Microstrategy, aan bitcoin te bezitten in plaats van dollars.

Koers naar $16.000

Al met al was er dus behoorlijk bullish nieuws, wat de koers tot een hoogte van $16.000 deed stijgen.

HOW IN THE WORLD COULD YOU BE BEARISH ON BITCOIN RIGHT NOW?



- Paul Tudor Jones

- Stanley Druckenmiller

- Cathie Wood

- Chamath Palihapitiya

- Mike Novogratz

- Abigail Johnson

- Jack Dorsey



All Bitcoiners. What could you possibly know that the worlds best investors don’t know?!? — Pomp ?? (@APompliano) November 10, 2020

Rally zonder retail investors

Na de verkiezingen vond bitcoin weer rust rond de $15.000. Wel is te zien dat de vraag naar deze munt momenteel nog voornamelijk uit de institutionele hoek komt.

Wie Google Trends erbij pakt ziet meteen iets opvallends. De eerste keer dat de koers van bitcoin de $15.000 raakte was op 7 december 2017. Leggen we daar de zoekresultaten van Google op “buy bitcoin” naast, dan zien we dat het aantal zoekacties in het niet valt met de zoekacties destijds.

De rally is dus reeds begonnen, maar dan zonder de retail investors.



Ook bitcoin analist Willy Wo, stelt het volgende: “Wie heeft er voor deze rally gezorgd? Het is slim geld… vermogende particulieren. Je kan zien dat de gemiddelde transactiewaarde fors is gestegen. OTC-desks zien dit ook. Bitcoin bevindt zich nog in de stealth-fase van zijn bull run.”



Het feit dat deze koers gedreven wordt door institutioneel geld is positief. Het laat namelijk zien dat bitcoin zich nog in de beginfase van de bull run bevindt. Groot kapitaal van nieuwe particuliere en het retail publiek moet de cryptomarkt nog betreden.

De grafiek van welbekende analist Plan-B bevestigd de zienswijze van Willy.

Grafiek oogt bullish

Laten we nu de grafiek er nog eens bij nemen. Medio mei gaven wij op basis van technische analyse reeds aan dat de koers op weg was richting de $20.000.

Tot op heden ziet de grafiek er uitermate bullish uit. We kijken naar een opwaartse uitbraak uit een symmetrische driehoek. Deze uitbraak werd bevestigd met een nog snellere uitbraak uit de opwaartse trend, die wordt aangegeven met de de gele lijnen.



Op de daggrafiek is deze uitbraak nog beter zichtbaar. Deze uitbraak vond plaats naar aanleiding van een Ascending Broadening Wedge, die doorgaans opwaarts uitbreekt.

Momenteel is de vraag echter of de oude (blauwe) weerstand de steun zal worden of dat er steun gevonden zal worden op de gele lijn, die eerder ook als weerstandslijn fungeerde.

De verwachting is dat de koers, na het vinden van steun, haar trend richting nieuwe highs zal continueren.

