Bitcoin heeft genoeg ruimte voor een verdere koersstijging

Nog geen twee weken geleden schreef ik in een column op iex.nl "De bitcoin bullrun is begonnen". Wonderbaarlijk als het was, had geen enkele kapper, taxichauffeur of bakker nog door dat de koers van bitcoin toen al op $15.280 stond. Inmiddels is de bullrun officieel een feit en wist de koers van bitcoin eergisteren voorzichtig de $19.000 op te zoeken. De vraag is natuurlijk of deze trend zich zal voortzetten.

Tot vorige week hadden de mainstream media weinig meegekregen van de koersstijging van bitcoin. Pas toen de koers de $17.000 naderde, begonnen de berichten op o.a. nu.nl en in het Financieel Dagblad te verschijnen. Ook ik werd benaderd voor enkele interviews op o.a. de radio en video. De retailgekte zou dan toch nu ongeveer moeten starten, denk je dan...

Op CryptoTwitter is het drukker dan ooit, maar in de sportschool of bij vrienden wordt er nog met geen woord gerept van de koersstijging die de meest geliefde en gehate munt van de wereld doormaakte.

Altseason

Inmiddels zien we niet alleen de koers van bitcoin stijgen, maar de meeste altcoins beginnen bitcoin langzaam te outperformen. Dit was juist waar het in 2017 mee begon... Voorafgaand aan de bitcoinrally zagen we een zogenoemd 'altseason'. Bij de rally van 2020 is het omgekeerde gaande, eerst maakte bitcoin een stijging door en nu pas zien we de altcoins volgen.

Kijkend naar de grafiek is duidelijk zichtbaar dat de koers constant hogere toppen zet, die gepaard gaan met hogere bodems - een uptrend dus.

Wel zien we op de korte termijn (2-uurgrafiek) wel dat de trend ietsje afzwakt. De bedoeling is dat de trend opnieuw een hogere top zet en binnen de buitenste blauwe lijnen blijft schommelen.

Kenmerkend voor een rally is dat deze steeds verticaler zal oplopen. Zolang de koers de komende periode boven de $17.500 blijft, ziet het ernaar uit dat de trend zich zal voortzetten. De RSI bevindt zich mooi in het midden dus er is nog zeker ruimte voor een continuering van de stijging. Kortom, er komt een mooie week aan.

Samenvatting