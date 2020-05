Bitcoin en de weg naar $20k

Hoera! De derde bitcoin halving is een feit én bitcoin heeft het overleefd. De vraag is echter, hoeveel miners het zullen overleven en wat dit betekent voor de koers van bitcoin.

Op maandag 11 mei halveerde de subsidie voor de miners van bitcoin van 12,5 BTC naar 6,25 BTC. De impact hiervan was voornamelijk voelbaar bij de miners. Te zien was dat de hashrate direct na de halving afnam.

Less than 48 hours after halving, we've already seen large impacts on #Bitcoin



Inefficient miners appear to be leaving the network as hash rate has dropped 30%. It will likely recover after a period of churn where efficient miners replace less efficient operations. pic.twitter.com/X7Vk7Hz0zb — CoinMetrics.io (@coinmetrics) May 14, 2020

De hashrate daalde met 30%, wat erop wees dat een behoorlijk aantal miners de apparatuur (tijdelijk) had uitgezet. Hierdoor ging de kostprijs per geminede bitcoin voor de overgebleven miners omlaag. Marc van der Gijs, van Hut8, gaf in de laatste Cryptocast aan dat zijn bedrijf na 4 dagen reeds met winst minede.

De echte death spriral waarvoor gevreesd werd is vooralsnog uitgebleven, maar blijft de komende weken of maanden wel tot de mogelijkheden behoren - tenzij de prijs van bitcoin zozeer stijgt dat minen bij een hogere hashrate nog steeds rendabel blijft.

Na de halving veerde de koers van bitcoin wat op. Dit sloot precies aan op de zienswijze ten aanzien van de CME-gap waar we in de column van vorige week naar keken.

De koers

Allereerst bekijken we even het grote plaatje. Hier is een prachtige symmetrische driehoek te zien. Ook is zichtbaar dat de koers daar meerdere malen opwaarts probeerde uit te breken. Tot op heden zonder succes. Een opwaartse uitbraak zou de koers richting het vorige all time high brengen.

Op de 4-uursgrafiek is duidelijk zichtbaar dat de koers de bovenkant van de driehoek driemaal heeft getest, maar telkens is geweigerd. De hoop is dat de koers boven de blauwe supportlijn blijft en het deze week nogmaals probeert. De kans is echter vrij groot dat het niet lukt om boven de sterke weerstandslijn op $9950 uit te breken.

Samenvatting