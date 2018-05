Cryptocast #12: Gratis geld met airdrops

Sinds midden februari maken Herbert Blankesteijn en Boris van de Ven samen een podcast geheel in het teken van crypto's.

IEX.nl is partner van de Cryptocast en daarom ben ik, gastvrouw van IEX Crypto, wekelijks in de podcast te horen om mijn prijsanalyses met de luisteraars te delen.

Te gast in de twaalfde Cryptocast is Morten Christensen. Hij was professioneel pokeraar voordat hij Airdropalert.com oprichtte. Deze site zorgt dat je geen enkele airdrop meer mist. Dat zijn coins die gratis worden verstrekt, soms voor een tegenprestatie in natura zoals posts op Twitter, Telegram of in belangrijke cryptofora.

Wij vragen Morten hoe je goeie airdrops onderscheidt van scams, of er nog serieus geld mee te vangen valt en tientallen andere vragen – sommige ingefluisterd door ons publiek op Twitter.

Ons nieuws:

Belangrijke links:

Vaste onderwerpen:

Tweets die zijn binnengekomen op @CryptocastNL.

De prijsanalyse van Madelon Vos van IEX.nl. De prijsanalyse van Madelon is terug te vinden op en haar eigen Youtube kanaal.

De beleggingswedstrijd in cryptocoins tussen Boris en Herbert: Boris heeft zijn voornemen om helemaal voor de bitcoin te gaan niet uitgevoerd, en gelukkig maar. Hij staat nu boven de $1.100, eindelijk echt in de plus dus. Herbert heeft fictief Ontology en Nano gekocht en vooral de eerste legt hem geen windeieren. Hij is bijna terug op het uitgangsbedrag met $970. Herbert legt iedere week fictief $100 in op bitcoin en staat na vijf weken en op een totaal van $580.

